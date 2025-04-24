Внешность обманчива: стюардесса раскрыла тайну о своей униформе

Когда вы заходите в самолет, чаще вас встречают гламурные стюардессы, которые, несмотря на то, что они, вероятно, не спали в течение длительного времени и находятся на борту день и ночь, выглядят очень хорошо.

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Особый восторг вызывает их безупречная униформа, всегда чистая и выглаженная. Но не все так идеально, как кажется на первый взгляд. Стюардесса Паула, публикующая видео в TikTok под ником @muulann_, показала новый ролик, на котором она раскрывает секрет о форме бортпроводника.

Ее белая рубашка была аккуратно заправлена ​​в штаны – и она выглядела очень собранной и готовой к рабочему дню. Но вдруг она принялась снимать униформу, в которой была, написав: "Я буквально в пижаме".

Паула показала, что под униформой на ней одета пижама, демонстрируя, что внешность действительно может быть обманчивой. По эффектному профессионализму она была просто женщиной, которая хотела чувствовать себя как можно комфортнее.

В конце, сняв униформу, она позировала в серой пижаме в тон. По ее словам, она "очень легко мерзнет", поэтому надевает дополнительный слой одежды, который также помогает ей находиться всегда в тепле.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как в СССР происходил отбор стюардесс.

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