Во Франции с 1 июля начнет действовать закон, который ударит по туристам: о чем стоит знать каждому

Многочисленные туристы, которые летом десятками тысяч отправляются в популярные места отдыха, создают местным жителям серьезные проблемы. Одна из довольно специфических – это дым от вейпов, которые курят отдыхающие в общественных местах. Прежде всего на пляжах.

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Уже несколько стран успели ввести ограничения и запреты для пользователей вейпов. Как пишет издание Express, во Франции такой запрет начнет действовать с 1 июля.

Вейпы, или эклетронные сигареты часто используют те, кто хотят бросить курение обычного табака. Также в среде курильщиков считается, что дым от вейпов не воняет, а значит не создает для некурящих такой же дискомфорт, как обычные сигареты. Тем не менее, на некоторых европейских пляжах использование таких устройств уже вскоре полностью запретят. И вот какое наказание будет ждать нарушителей.

Франция

С 1 июля Франция запретит курение на открытых площадках, которые посещают дети. К таким французские законодатели отнесли пляжи, парки, школы, автобусные остановки и спортивные площадки. Такое ограничение станет продолжением более широкой кампании против курения, которая стартовала в 2011 году и с тех пор только усиливает разного рода ограничения. Штраф за нарушение будет составлять до 135 евро.

Испания

Испания особенно активно расширяет свои зоны, свободные от сигаретного дыма, часто приравнивая вейпинг к курению. В 2024 году Испанская медицинская ассоциация ввела новые меры по борьбе с курением. Они включают бан на вейпинг в общественных местах, таких как пляжи и террасы ресторанов. С электронокой нельзя появляться в частности на таких популярных пляжах, как L'Albir в Аликанте, пляжах Лавенте и Пониенте в Бенидорме, Барселонити, Нова-Икарии и Багатели в Барселоне, а также на пляже Мальварроса в Валенсии. Нарушители закона могут быть оштрафованы на сумму до 2000 евро.

Греция

В декабре 2024 года Министерство здравоохранения ЕС одобрило более строгие меры по борьбе с курением в Греции. Они включают запрет на вейпинг на открытом воздухе, в том числе на пляжах. Тех, кого поймают за нарушением, могут оштрафовать на сумму до 500 евро.

Италия

В Италии ограничения на курение различаются в зависимости от муниципалитета. Так Бибиони в Венето ввел запрет на курение на пляжах еще в 2019 году. Позже ограничения распространилось на другие прибрежные города. В итальянских мегаполисах, таких как Милан, вейпы запрещены на многолюдных открытых пространствах. Штрафы для нарушителей составляют от 40 до 240 евро.

Португалия

Португалия также ввела ограничения на вейпинг на пляжах, но правила могут отличаться в зависимости от региона. Если вы едете на отдых в эту страну, узнайте о правилах использования вейпов заранее.

Рекомендации для туристов

Находясь на отдыхе, всегда обращайте внимание на знаки, запрещающие вейпинг, особенно в прибрежных регионах и местах для семейного отдыха. Даже там, где вейпинг разрешен, всегда учитывайте мнение окружающих, особенно в местах, которые посещают семьи.

Куда бы вы ни отправлялись, заранее поинтересуйтесь правилами относительно курения в общественных местах. Они могут регулироваться местным, а не общегосударственным законодательством и быть разными на территории страны вашего пребывания.

Также стоит поинтересоваться, не действует ли в стране, куда вы отправляетесь полный запрет на провоз устройств для вейпинга. В таком случае проблемы у вас могут возникнуть еще на границе. Если таких ограничений нет, перевозите вейпы и батареи для них в ручной клади, поскольку они не допускаются в зарегистрированный багаж.

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