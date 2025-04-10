Во Львове заботливые жители установили внешний лифт для своего соседа. Фото

Во Львове жители одного из домов в Галицком районе установили во дворике внешний лифт для своего соседа, который живет на третьем этаже и передвигается на колесном кресле.

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Инициативу львовян поддержал город. И хотя внутри дома установить лифт было невозможно, его смогли пристроить во дворике. Теперь у жителя, который передвигается на колесном кресле, есть возможность самостоятельно выходить из дома, сообщается на странице сообщества "Так люблю тот Львов, что недостает мы слов" в Facebook.

Известно, что внешний лифт устанавливается преимущественно в тех случаях, когда технические особенности здания не позволяют обустроить его внутри. Это характерно, прежде всего, для старых жилых домов.

В таких зданиях лестничные клетки обычно слишком узки для монтажа шахты, а установка лифта внутри требовала бы значительного вмешательства в опорные конструкции. Это не только усложняет процесс с технической стороны, но значительно повышает затраты на реконструкцию.

Данная идея значительно облегчила жизнь мужчине с ограниченными возможностями, и может стать отличным примером решения проблемы с передвижением для меньшеконцов других домов такого типа.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что в Киеве подросток три часа просидел в лифте вместе со своими собаками.

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