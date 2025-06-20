Во сколько в 2025 году обойдется отдых на 'украинской Атлантиде' – в Бакоте

В Украине все больше людей выбирает отдых на природе, отказываясь от зарубежных курортов. Одним из таких мест стал уникальный уголок Хмельницкой области - Бакота, которая когда-то была селом, а ныне - популярная туристическая локация на Днестре. Ее нередко называют "украинской Атлантидой", ведь село затопили в 1981 году во время строительства Новоднестровской ГЭС.

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С тех пор Бакота привлекает путешественников чистыми водами, скалистыми берегами и спокойствием, которое трудно найти в больших городах. Здесь можно как спокойно отдохнуть, так и активно провести время с семьей или друзьями. А главное - отпуск в Бакоте не ударит по карману.

Где находится Бакота

Бакота - это живописное место со смотровыми площадками, зелеными холмами и прозрачной водой. Одной из самых популярных локаций считается Белая гора, с которой открывается захватывающая панорама Бакотского залива и реки Днестр.

Здесь удобно загорать, купаться или просто наслаждаться тишиной и природой. Это идеальное место для релакса, фотосессий или пикника под открытым небом. Семьи с детьми также любят это место за безопасные спуски к воде и обустроенные места для отдыха.

Сколько стоит отдых в Бакоте

Цены в Бакоте приятно удивляют:

Варианты проживания стартуют от 200 гривен за ночь. Если остановиться в частном секторе, это будет самый доступный вариант (200-400 грн/ночь) Отели и базы отдыха предлагают комфорт по цене от 600 до 2300 гривен. Любители палаточного туризма могут выбрать кемпинг - здесь место стоит от 170 грн. Организованные экскурсии или туры выходного дня обойдутся в среднем в 500 гривен на человека. Также можно посетить Национальный природный парк "Подольские Товтры" - входной билет стоит всего 90 грн. За активные развлечения на воде (аренда лодок, сапбордов и т.д.) придется выложить около 1000 грн.

Как доехать в Бакоту

Из Киева до Бакоты расстояние составляет 504 км, а время в пути - 7 часов и 17 минут. Маршрут пролегает по трассе Р 32.

Удобнее всего добираться до Бакоты на автомобиле. От Киева это около 5-6 часов дороги через Хмельницкий или Каменец-Подольский. Из Львова ехать чуть меньше - 4-5 часов через Тернополь. Если же собственного транспорта нет, можно воспользоваться общественным: из Каменца-Подольского регулярно курсируют маршрутки до села Старая Ушица, откуда до Бакоты - рукой подать. Независимо от выбранного маршрута, дорога в Бакоту станет частью приятного путешествия.

Что посмотреть в Бакоте

Бакота - это не только пляжный отдых. Здесь есть что посмотреть и любителям истории, и поклонникам природы. Самое выдающееся место - Бакотский скальный монастырь, основанный в XII веке. Его кельи, выдолбленные в скале, сохраняют дух древности и завораживающую тишину. Также туристам советуют посетить водопад Бурбун в каньоне реки Бобровка, Малиевецкий водопад и скалу Курник, откуда открываются роскошные виды Днестра.

Планируя путешествие в Бакоту, стоит бронировать жилье заранее, особенно летом. Также рекомендуется иметь с собой удобную обувь для прогулок и защиту от солнца, ведь локации преимущественно открытые и естественные. Для тех, кто хочет больше эмоций, можно принять участие в водных прогулках или пеших экскурсиях с гидами. Бакота - это сочетание релакса, красоты и доступности, которое идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть в Украине.

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