Водители BMW чаще всего садятся за руль в нетрезвом состоянии – исследование

Согласно данным Lending Tree, водители BMW имеют самый высокий уровень вождения в нетрезвом состоянии среди проанализированных брендов автомобилей в 50 крупнейших городах США, составляя 3,09 случая вождения в нетрезвом состоянии на 1000 водителей, а следующими по величине являются Ram (3,00) и Acura (2,69).

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Конечно, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является серьезной проблемой общественной безопасности во всем мире, независимо от марки авто. Но, согласно исследованию, в зависимости от места проживания, риск встречи с водителем в нетрезвом состоянии может быть выше или ниже, пишет Forbes .

Чтобы лучше понять, где чаще всего происходят случаи вождения в нетрезвом состоянии и какие факторы могут влиять на эти тенденции, LendingTree обратилась к данным. Анализируя котировки QuoteWizard от LendingTree из 50 крупнейших городов США, Омаха, штат Небраска, имеет самый высокий уровень вождения в нетрезвом состоянии, а три из пяти городов с наибольшим количеством водителей в нетрезвом состоянии находятся в Калифорнии.

Они также рассмотрели показатели вождения в нетрезвом состоянии по возрастным группам и маркам транспортных средств, а также увеличение страховых взносов на автомобили после осуждения за вождение в нетрезвом состоянии.

Водители Омахи, штат Небраска, и Сан-Хосе и Сакраменто, штат Калифорния, имеют самые высокие показатели вождения в нетрезвом виде среди 50 крупнейших городов США. В этих городах наблюдается 4,48, 3,68 и 3,55 случая вождения в нетрезвом состоянии на 1000 водителей соответственно.

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