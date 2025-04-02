Водянистый маникюр: как сделать трендовый дизайн

Весна 2025-го приносит не только новые краски в гардеробе, но и свежие акценты в нейл-дизайне. Одним из главных бьюти-трендов этого сезона стал водянистый маникюр – легкий, прозрачный и очень стильный.

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В отличие от ярких и насыщенных цветов, которые доминировали в предыдущих сезонах, новый тренд предпочитает мягкую пастельную гамму. Он отлично вписывается в тенденции минимализма и "чистой эстетики". OBOZ.UA рассказывает, как самостоятельно создать водянистый нейл-дизайн, какие оттенки выбрать и с чем комбинировать

Что такое водянистый маникюр

Этот тип дизайна имитирует поверхность воды: светлые оттенки, нежная прозрачность, легкий блеск. Эффект ногтей, смоченных росой или погруженных в чистую воду, достигается с помощью прозрачных гель-лаков в нежной палитре: от холодного голубого до светло-серого или прозрачного розового. Часто используются мелкие переливчатые частицы или микроблески, усиливающие иллюзию влаги на ногтях.

Водянистый маникюр не лишен оригинальности – он играет с текстурами, глянцем и светом, создавая на ногтях эффект объема и влаги.

Почему это тренд

Водянистые ногти стали популярными по нескольким причинам:

минимализм в тренде – лаконичность, чистые линии и прозрачность – это ключевые элементы современного стиля;

универсальность – такой маникюр подходит к любой форме и длине ногтей, а также легко сочетается с любым стилем в одежде – от кэжуала до офисного;

прозрачные цвета визуально "освежают" руки и подчеркивают естественную красоту;

это идеальный вариант для тех, кто хочет иметь ухоженные ногти, не прибегая к чрезмерному декору или яркому цвету.

Как создать водянистый маникюр

Выберите форму и длину, которая вам нравится. Водянистый эффект будет уместен как на коротких, так и на более длинных ногтях. Важно, чтобы ногти были ровными и аккуратными – прозрачность подчеркивает все детали. Нанесите прозрачную основу для выравнивания поверхности ногтя. Она усилит блеск и сделает цвет чище. Выберите один из прозрачных лаков или гель-лаков – нежно-голубой, бирюзовый, серый, лавандовый или даже чуть-чуть розовый. Можно нанести 1-2 слоя в зависимости от интенсивности цвета, которую вы хотите получить. Чтобы добавить "водяной" эффект, можно использовать глянцевые капли геля, голографический топ или легкий микроблеск. Также популярны элементы в виде маленьких "пузырьков" или тонких волн, напоминающих движение воды. Завершите маникюр глянцевым топом с зеркальным эффектом. Это подчеркнет прозрачность и создаст иллюзию влажного блеска.

Кому подходит водянистый маникюр

Этот дизайн – идеальное решение для весны и лета. Он хорошо сочетается с загорелой кожей, подходит к легким тканям, белой или пастельной одежде. Если вы ищете вариант, который одновременно нежный, элегантный и современный – водянистый маникюр точно стоит внимания.

Стилисты советуют сочетать водянистые ногти с украшениями из стекла или жемчуга – это усилит эффект прозрачности и светоотражания. Также этот нейл-дизайн отлично дополняет макияж с "влажным" блеском губ или легким хайлайтером на щеках.

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