Волдеморта уже выбрали: известны новые детали о сериале о Гарри Поттере

Сериальная адаптация книг Джоан Роулинг от HBO постепенно набирает обороты. Пока студия делится официальными фото и скупыми анонсами, инсайдеры раскрывают все больше подробностей будущего сериала.

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Одно из ключевых обновлений: актер на роль Волдеморта уже утвержден, однако его имя будут держать в секрете до премьеры. Детали рассказало издание Redanian Intelligence.

Согласно источникам, HBO и Warner Bros. планируют по одному сезону на каждую книгу, что логично соответствует оригинальной структуре серии. Первые два сезона будут состоять из шести эпизодов, тогда как начиная с третьей книги количество серий возрастет до восьми. Такой подход позволит избежать лишнего растягивания событий и одновременно глубже погрузиться в сюжет.

Съемочный процесс стартовал на студии Warner Bros. в Ливсдене, Великобритания – именно там, где снимали и оригинальные фильмы. По слухам, для сериала отстроили целый комплекс декораций, включая дом Дурслей на Privet Drive, оформленный в стиле Тюдоров, и учебный центр для юных актеров.

Съемки первого сезона продлятся до мая 2026 года, после чего, почти без перерыва, начнется работа над вторым. Такая скорость объясняется просто – дети растут, и промедление может затруднить сохранение актерской непрерывности.

Первую серию, как сообщают инсайдеры, завершат сценой прибытия учеников в замок Хогвартс на лодках в сопровождении Хагрида. Это классическая сцена из первой книги, сигнализирующая о верности оригинальному сюжету и задающая ритм будущего сезона.

Одним из самых ожидаемых моментов стало сообщение о том, что актер на роль Волдеморта уже утвержден, но HBO пока сохраняет интригу. Ранее в фанатских кругах активно обсуждали кандидатуру Киллиана Мерфи, впрочем официального подтверждения нет.

Трио главных героев уже сформировано:

Доминик Маклафлин – Гарри Поттер;

Арабелла Стонтон – Гермиона Грейнджер;

Алистер Стаут – Рон Уизли.

Их выбрали из более 30 тысяч претендентов, которые прошли кастинги осенью 2023 года.

HBO также подтвердила несколько актеров, которые сыграют знаковых персонажей:

Джон Литгоу – Албус Дамблдор;

Паапа Эссиеду – Северус Снейп;

Джанет Мактир – Минерва Макгонегел;

Ник Фрост – Рубеус Хагрид;

Часть эпизодов в первом сезоне снимает Марк Майлод (известный по "Игре престолов"), главным сценаристом выступает Франческа Гардинер ("Наследники"). Джоан Роулинг, несмотря на дискуссии вокруг ее фигуры, остается исполнительным продюсером сериала.

HBO официально анонсировало, что премьера первого сезона "Гарри Поттера" запланирована на 2027 год. У поклонников еще будет время перечитать книги, пересмотреть старую кинофраншизу и подготовиться к новому, более развернутому возвращению в мир магии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, отец актрисы, сыгравшей Гермиону Грейнджер, предостерег новых звезд "Гарри Поттера" и их родителей.

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