Volkswagen объявил об отзыве почти 120 тысяч авто из-за 'неожиданного' открывания дверей

Автогигант Volkswagen вынужден прибегнуть к радикальным мерам. Речь идет о необходимости отзыва более 120 тысяч моделей ID.4, изготовленных в США.

Видео дня

Как оказалось, вода может повредить панель электрических дверных ручек, что приведет к неожиданному отпиранию двери. Детали рассказало издание Motor1.

Проблема с электрическим механизмом открывания дверей может привести к тому, что дверь откроется внезапно, что, несомненно, угрожает безопасности во время движения. Представители VW сообщили, что к счастью, пока не получали информацию об авариях или травмах в результате этой проблемы.

Дверные ручки ID.4 имеют традиционный дизайн, если бы не один нюанс – они электрические. Потянув за ручку, активируется электрический механизм, открывающий дверь – вот в чем и состоит проблема.

В некоторых моделях могут возникнуть проблемы с попаданием воды в ручки и механизмы внутри. Это может привести к сбоям, в частности, при отпирании двери.

VW отмечает, что проверит дверную ручку ID.4 и при необходимости заменит неисправные детали. Кроме того, будет загружено новое программное обеспечение для обновления параметров дверной ручки.

Однако новые детали и код программного обеспечения находятся на этапе разработки, поэтому VW не предоставляет временные рамки, когда исправление будет доступно.

VW советует владельцам безотлагательно связаться с авторизованным дилером Volkswagen, чтобы проверить автомобиль.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети показали новый кроссовер на базе недорогого VW под другим брендом

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.