Volvo хочет выпустить 10 новых и обновленных авто за два года: что известно

Volvo – синоним надежности и комфорта. Недавно стало известно, что автогигант выпустит 10 новых и обновленных моделей в течение следующих 24 месяцев.

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По словам генерального директора Volvo Cars Джима Роуэна, планы у компании очень амбициозные. Уже представили обновленный большой кроссовер XC90, а дилеры имели возможность испытать новый компактный электрокар EX90 – на авторынок он выйдет уже в этом году.

Volvo EX60 – электрический среднеразмерный кроссовер, седан ES90 и новый гибридный кроссовер уже находятся на этапе разработки. В целом стратегические планы Volvo включают ежегодный выпуск новой модели и обновление модельного ряда в течение следующих 8 лет.

Учитывая существенное падение продаж электрокаров и рост спроса на гибриды, Volvo скорректировала планы на будущее. Компания отказалась от полного перехода на электротягу до 2030 года. Эксперты говорят, что на PHEV и BEV будут приходиться не менее 90% продаж. Volvo продолжит инвестировать в гибриды на основе моделей XC90 и XC60. Модернизация включает также использование энергоэффективных электродвигателей и качественных емких аккумуляторов.

Новые PHEV с большим запасом хода будут иметь архитектуру продукта первого поколения или SPA1, лежащую в основе кроссоверов XC90 и XC60.

Эрик Северинсон, директор по стратегии Volvo, подчеркнул, что запас хода новых PHEV на электричестве значительно вырастет по сравнению с XC90.

"Мы продолжим модернизировать SPA1 в PHEV с еще большим запасом хода", – отметил эксперт.

Кроссоверы XC90 и XC60 будут оснащены новыми аккумуляторами с увеличенным запасом хода и энергоэффективными электродвигателями. Volvo разрабатывает новую технологическую основу для электрокаров следующего поколения.

Обновленный флагман XC90 будет иметь улучшенную подвеску и продемонстрирует стильные дизайнерские решения. Аналогичные обновления запланированы для электрифицированных моделей XC60 и XC40.

Электрокары Volvo дебютируют с седаном ES90 уже в 2025 году. Эксперты говорят, что ES90 станет достойным конкурентом Tesla Model S, Mercedes-Benz EQE и BMW i5. Это будет последняя модель на базе платформы SPA2. Электромобили выйдут в продажу в двух вариантах: с одним и двумя двигателями и смогут преодолеть от 480 до 645 км без подзарядки.

Кроссовер EX60 планируют выпустить в 2026 году. Основой станет платформа SPA3, предлагающая более плотные аккумуляторные элементы, которые обеспечат больший запас хода.

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