Восстановите доверие в отношениях: гороскоп для четырех знаков зодиака во вторую половину января

Вторая половина января будет полна поворотов, маленьких сюрпризов и интересных совпадений. По мнению астрологов, в это время четырем знакам зодиака следует обратить внимание на свои отношения, пишет NTO. Что ожидает Льва, Козерога, Овна и Тельца в этот период, читайте в гороскопе.

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Лев

В отношениях Льва может сложиться ситуация, когда никто не хочет уступать. Вы будете абсолютно уверены в своей правоте. Вторая сторона тоже. В этой ситуации следует быть откровенными и общаться.

Козерог

Козерог может почувствовать отсутствие доверия в своих отношениях. Вы поймете, что это мешает сотрудничеству и совместной жизни. Скажите об этом спокойно, чтобы решить свое будущее.

Овен

Вторая половина января будет благоприятна для проявления чувств, успокоения и прекращения конфликтов. В отношениях будут моменты развлечений и удовольствия. В конце месяца вы почувствуете себя гораздо лучше.

Телец

Телец может влюбиться в кого-нибудь особенного. Вы забудете о прошлых неудачах. Сейчас благоприятное время выстраивать свои отношения.