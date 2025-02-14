Воздушная сырная запеканка, которая просто тает во рту: точно понравится детям
Сырная запеканка – питательная пища, которая может даже заменить калорийный десерт. Поэтому для детей такая вкусность будет очень хорошим решением. Особенно вкусно добавить свежую клубнику сверху.
Идея приготовления воздушной сырной запеканки с клубникой для детей опубликована на странице фудблогера Алены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Секрет пыхлой текстуры в том, что белки необходимо взбить отдельно от желтков в белоснежную пену, и только после этого добавлять в творожную массу.
Ингредиенты:
- сыр – 650 г.
- яйцо – 4 шт.
- манка – 3 ст.л.
- сахар – 5 ст.л.
- клубника – 200 г. (или любые другие ягоды)
Способ приготовления:
1. В большой миске соединить творог, сахар, манку, желтки.
2. Все хорошо перемешать до однородной массы.
3. Отдельно взбить белки и с помощью лопатки соединить с творожной массой.
4. Выложить в форму для запекания.
5. Поверх положить порезанную пополам клубнику.
6. Отправить в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.
7. Посыпать сахарной пудрой.
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