Воздушная сырная запеканка, которая просто тает во рту: точно понравится детям

Сырная запеканка – питательная пища, которая может даже заменить калорийный десерт. Поэтому для детей такая вкусность будет очень хорошим решением. Особенно вкусно добавить свежую клубнику сверху.

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Идея приготовления воздушной сырной запеканки с клубникой для детей опубликована на странице фудблогера Алены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Секрет пыхлой текстуры в том, что белки необходимо взбить отдельно от желтков в белоснежную пену, и только после этого добавлять в творожную массу.

Ингредиенты:

сыр – 650 г.

яйцо – 4 шт.

манка – 3 ст.л.

сахар – 5 ст.л.

клубника – 200 г. (или любые другие ягоды)

Способ приготовления:

1. В большой миске соединить творог, сахар, манку, желтки.

2. Все хорошо перемешать до однородной массы.

3. Отдельно взбить белки и с помощью лопатки соединить с творожной массой.

4. Выложить в форму для запекания.

5. Поверх положить порезанную пополам клубнику.

6. Отправить в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.

7. Посыпать сахарной пудрой.

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