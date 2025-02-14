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Воздушная сырная запеканка, которая просто тает во рту: точно понравится детям

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
63
Воздушная сырная запеканка, которая просто тает во рту: точно понравится детям

Сырная запеканка – питательная пища, которая может даже заменить калорийный десерт. Поэтому для детей такая вкусность будет очень хорошим решением. Особенно вкусно добавить свежую клубнику сверху.

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Идея приготовления воздушной сырной запеканки с клубникой для детей опубликована на странице фудблогера Алены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Секрет пыхлой текстуры в том, что белки необходимо взбить отдельно от желтков в белоснежную пену, и только после этого добавлять в творожную массу.

Воздушная сырная запеканка, которая просто тает во рту: точно понравится детям

Ингредиенты:

  • сыр – 650 г.
  • яйцо – 4 шт.
  • манка – 3 ст.л.
  • сахар – 5 ст.л.
  • клубника – 200 г. (или любые другие ягоды)

Способ приготовления:

Воздушная сырная запеканка, которая просто тает во рту: точно понравится детям

1. В большой миске соединить творог, сахар, манку, желтки.

2. Все хорошо перемешать до однородной массы.

Воздушная сырная запеканка, которая просто тает во рту: точно понравится детям

3. Отдельно взбить белки и с помощью лопатки соединить с творожной массой.

4. Выложить в форму для запекания.

Воздушная сырная запеканка, которая просто тает во рту: точно понравится детям

5. Поверх положить порезанную пополам клубнику.

Воздушная сырная запеканка, которая просто тает во рту: точно понравится детям

6. Отправить в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.

Воздушная сырная запеканка, которая просто тает во рту: точно понравится детям

7. Посыпать сахарной пудрой.

Воздушная сырная запеканка, которая просто тает во рту: точно понравится детям

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