Возле чего не стоит класть кабачки в холодильнике: иначе они быстро испортятся

Заядлые повара знают, как неприятно тратить деньги на свежие ингредиенты, а потом они портятся еще до того, как вы успеете их использовать.

Видео дня

Эксперты Fresh Farm Deliveries рассказали, как обеспечить свежесть кабачков и предотвратить их разваривание. Так, кабачки, как и многие другие продукты, могут поглощать запахи других продуктов, хранящихся в холодильнике, из-за своей пористой структуры и циркуляции воздуха.

Из-за этого они теряют свой естественный свежий вкус, поэтому важно хранить их подальше от продуктов с сильным запахом в чистом герметичном контейнере, чтобы предотвратить загрязнение.

Эксперты также дали советы, как выбрать качественные кабачки, а затем как хранить их правильно, чтобы они быстро не испортились.

Так, они советуют выбирать маленькие и средние кабачки. Большие кабачки, как правило, имеют больше мякоти и могут быстрее портиться.

Они также посоветовали домашним поварам держать кабачки сухими. Тщательное высушивание кабачков перед хранением может предотвратить их быстрое гниение или увядание из-за чрезмерной влаги.

Чтобы предотвратить их высыхание, заверните их в бумажное полотенце, а затем поместите в полиэтиленовый пакет. Убедитесь, что один конец пакета открыт, чтобы воздух мог циркулировать.

Еще одна рекомендация - хранить кабачки в прохладном месте. Их следует держать в холодильнике, желательно в контейнере для овощей и фруктов, где влажность минимальна.

Также следует быстро использовать кабачки, поскольку они недолго хранятся даже при правильных условиях. Обычно эти овощи могут храниться в холодильнике до недели.

Если вы не можете использовать кабачки в течение 7 дней, вы также можете их заморозить. После того, как их помоете и высушите, нарежьте их и положите в контейнер или полиэтиленовый пакет, выдавите воздух и закройте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что приготовить детям из кабачка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegramи Viber, чтобы быть в курсе последних событий.