Возле каких бытовых приборов не стоит ставить роутер: может не работать Wi-Fi

Сигнал Wi-Fi и его покрытие могут зависеть от того, где вы размещаете свой роутер, а также от того, рядом с какими предметами и устройствами он стоит.

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По словам эксперта из компании Tiger Modular Сэма Дженкинсона, размещение роутера рядом с обычными бытовыми приборами, такими как телевизоры, микроволновые печи, беспроводные телефоны, детские мониторы и холодильники, может препятствовать сигналу или поглощать его, что означает уменьшение покрытия для вас, пишет Express.

"Размещая Wi-Fi роутер, избегайте его расположения вблизи толстых стен, металлических поверхностей или крупной электроники, такой как телевизоры и холодильники, поскольку они могут поглощать или блокировать сигнал", - сказал он. "Так же, такие устройства, как микроволновые печи, беспроводные телефоны, детские мониторы и Bluetooth-гаджеты, могут препятствовать соединению, поскольку они работают на тех же частотах, что и многие сигналы Wi-Fi".

Интересно, что зеркала и аквариумы также могут нарушать силу сигнала, отражая и поглощая его. Хотя из эстетических соображений может возникнуть соблазн спрятать маршрутизатор в шкафу или за мебелью, это может значительно снизить производительность.

Вместо этого постарайтесь разместить его центрально, на высоте и на открытом воздухе. Представьте себе Wi-Fi как свет от лампы: чем он заметнее и ничем не закрывается, тем лучше он работает в вашем пространстве.

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