Впечатлят каждого: подборка фильмов, снятых на реальных невероятных историях

Фильмы, основанные на реальных событиях, имеют особое значение, ведь погружают не в вымышленный мир, а в истории, случившиеся на самом деле. Независимо от того, это биография, историческая драма или классическая история успеха, эти фильмы поражают, вдохновляют и превращают сухие факты, которые можно узнать в различных источниках, в эмоциональные и близкие истории.

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OBOZ.UA публикует список лучших лент, снятых на реальных событиях. Это глубокие, подлинные и честные истории о правде, выборе, ценностях и силе духа.

По соображениям совести (Hacksaw Ridge)

Жанр: биография, военная драма.

В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Сэм Уортингтон, Тереза ​​Палмер.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Драма режиссера Мела Гибсона рассказывает об истории некоего идейного "уклониста", который жил во времена Второй мировой войны.

Дезмонд Томас Досс исповедовал веру и принципы, запрещающие даже касаться оружия. Но странное дело – это не помешало ему добровольно вступить в армию. Дезмонду пришлось пережить все этапы дедовщины и издевательства в армии, ведь мало кто понимал его ценности. Дезмонт стал полевым санитаром и доказал свое мужество во время штурма острова Окинава.

Зеленая книга (Green Book)

Жанр: биография, драма.

В главных ролях: Вигго Мортенсен, Магершала Али, Линда Карделлини.

Рейтинг IMDb: 8.2.

"Зеленую книгу" называют биографическим роуд-муви. Режиссером стал Питер Фаррелли. Время действия – 1960-е, Нью-Йорк. Тони Лип Валлелонга (Вигго Мортенсен), имеющая репутацию крутого парня, вдруг остается без работы. Его нанимает водителем и телохранителем Дон Ширли, талантливый афроамериканский пианист. Во времена сегрегации им приходится путешествовать по югу США, но для афроамериканцев такие поездки невозможны без "зеленой книги".

Цена правды (Mr. Jones)

Жанр: биографическая драма.

В главных ролях: Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард.

Рейтинг IMDb: 6.9.

Это польско-украинский фильм, основанный на реальных событиях. В центре сюжета – история репортера Гарета Джонса, который в 1933 году путешествовал по СССР и собственными глазами видел ужасы Голодомора, о чем тогда было принято умалчивать. Гаррет впервые рассказал миру о страшном геноциде украинского народа.

За миллион миль (A Million Miles Away)

Жанр: биография, драма.

В главных ролях: Майкл Пина, Роза Салазар, Хулио Сезар Седильо.

Рейтинг IMDb: 7.3.

Обычный мальчик из семьи сельскохозяйственных рабочих девять месяцев в году работает на полях, выполняя тяжелую работу. Но у него есть мечта. Он стремится стать астронавтом. В основе сюжета – реальная история американского астронавта Хосе Эрнандеса. Хосе доказал, что нет ничего невозможного. Он 13 раз подавал документы в NASA, пока его не приняли на обучение. Первый полет на космическом шаттле "Дискавери" Хосе совершил в возрасте 47 лет.

Снежное сообщество (La sociedad de la nieve)

Жанр: биография, приключения, триллер.

В главных ролях: Аугусто Пардель, Франциско Ромеро.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Сюжет фильма можно описать в двух словах – голод и снег. Испанский режиссер Хуан Антонио Байона снял фильм о реальной истории уругвайской команды по регби.

Рейс 571 ВВС Уругвая 13 октября 1972 года врезался в гору во время перелета через Анды. Из 45 человек на борту во время крушения погибли 12. Еще 5 умерли в первую ночь от ран и холода. Зимних вещей и еды не было, а ночная температура на горных склонах достигала 30 градусов мороза. Потерпевшие надеялись на помощь, но найти их в отдаленном горном районе никому не удавалось. Выжившие вынуждены были делать сложный выбор.

Женщина в золотом (Woman in Gold)

Жанр: биография, историческая драма.

В главных ролях: Гелен Миррен, Райан Рейнольдс, Даниэль Брюль, Кэти Холмс.

Рейтинг IMDb: 7.3.

История об известной картине Густава Климта "Портрет Адели Блох-Бауэр". Это одно из самых значительных произведений австрийского модерна.

Все начинается в 1903 году, когда "сахарный король" Фердинанд Блох-Бауэр заказал художнику Густаву Климту портрет своей жены Адель. Во время Второй мировой портрет Адели и другие картины из имения Блох-Бауэр были конфискованы нацистами.

В начале 2000-х Мария Альтман (Хелен Миррен), племянница Адели Блох-Бауэр, которая помнит свою тетю и пережила войну, хочет вернуть принадлежащий ее семье портрет, но сталкивается с ожесточенным противодействием австрийского правительства. Юрист Рендол Шенберг (Райан Рейнольдс) попытается разобраться в тонкостях законодательства.

Прогулка на высоте (The Walk)

Жанр: приключения, биография, драма.

В главных ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Бен Кингсли, Шарлотт Ле Бон.

Рейтинг IMDb: 7.3.

Уникальное событие произошло 7 августа 1974 года. Это было так называемое "художественное преступление века". Неизвестный храбрец прошел на невероятной 450 метров по канату, натянутому между башнями-близнецами в Нью-Йорке, без страховки.

История Филиппа Пети, французского уличного канатоходца, пробвышего на канате 45 минут и восемь раз прошедшего в обе стороны, периодически опускаясь на колено и даже ложась на трос.

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