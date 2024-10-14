Впечатляющие пляжи и мало туристов: эксперты назвали страну в Европе для осеннего отдыха

Все меньше солнечных пляжей и теплых гаваней остается в Европе осенью, так что список стран для пляжного отдыха с наступлением холодов существенно сокращается. Если в сентябре еще можно насладиться теплой Средиземноморской атмосферой, то с середины октября выбирать придется более тщательно.

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Эксперты рекомендуют обратить внимание на Кипр, где средняя температура в октябре составляет 26 °C. Это идеальный средиземноморский курорт в осенние и зимние месяцы.

Кипр – островное государство на востоке Средиземного моря, расположенное в 113 километрах к югу от Турции. Это одно из самых популярных туристических направлений региона. Туризм занимает доминирующую позицию в экономике страны и существенно повлиял на ее мультикультурное развитие на протяжении многих лет.

Кипр разделен на шесть районов, с центрами в одноименных городах:

Фамагуста;

Кирения;

Ларнака;

Лимассол;

Никосия;

Пафос.

В частности, Пафос – это фантастическое место, предлагающее погружение в историю региона. Но если вы не любители длительных экскурсий – Пафос предложит отличный пляжный отдых, множество развлечений, ресторанов и насыщенную ночную жизнь.

Пафос – отличный вариант для тех, кто хочет убежать к солнцу в холодные месяцы. После насыщенного лета октябрь и ноябрь – самые приятные месяцы, чтобы насладиться островом без толпы.

Помимо прекрасных пляжей, туристы также могут посмотреть знаменитые римские руины, такие как дома Диониса, Орфея и Айона, а также посетить живописный Старый город.

По словам экспертов OliversTravels, одним из самых красивых мест вблизи Пафоса является Голубая лагуна, большой бассейн со спокойной чистой водой.

Еще один прекрасный пляж на Кипре – Петра ту Ромиу, известный как Скала Афродиты, также вблизи Пафоса. По легендам, это место рождения Афродиты. Считается, что если вы проплывете вокруг скалы три раза, вы будете благословлены вечной красотой – но море здесь довольно бурное, так что лишнее рисковать не стоит.

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