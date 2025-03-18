Все четыре модели iPhone 17 будут иметь обновленную камеру: что известно

До презентации 17 поколения смартфонов iPhone от американской корпорации Apple еще полгода, а ожидания от новинок уже достаточно высоки. И, похоже, некоторым чаяниям любителей гаджетов суждено было сбыться.

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Как пишет издание MacRumors, аналитик Джефф Пу в своей исследовательской заметке для инвестиционной компании GF Securities сообщил, что все четыре выходящие в этом году модели iPhone 17 будут оснащены улучшенной 24-мегапиксельной фронтальной камерой. Для сравнения, все четыре модели iPhone 16 имеют 12-мегапиксельную переднюю камеру.

Ранее другой аналитик Минг-Чи Куо заявлял, что сенсор на 24 МП будет иметь по крайней мере одна из моделей iPhone 17. Об этом ему стало известно сразу из нескольких источников. Такое улучшение имеет целью значительно повысить качество фотографий.

Благодаря более высокому разрешению в 24 мегапикселя фотографии могут сохранять свое качество, даже если их нужно будет достаточно существенно обрезать. Также это обеспечит большую гибкость для постобработки снимков.

Помимо данных о фронтальной камере, Пу также подтвердил другие слухи об усовершенствованиях, которые могут появиться на iPhone 17. Среди них увеличение объема оперативной памяти до 12 ГБ, а также телеобъектив с разрешением 48 мегапикселей для моделей Pro и Pro Max. Он также ожидает, что чипы A19 и A19 Pro будут использовать новый 3-нм процесс третьего поколения TSMC, известный как N3P.

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