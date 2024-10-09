Все пойдет наперекосяк: три знака в октябре окажутся под властью ретроградного Юпитера

Эта осень проходит под знаком ретроградного Юпитера. В октябре планета везения, знаний и оптимизма движется в обратном направлении, неся нам смесь мудрости, духовных уроков и некоторых неожиданных поворотов.

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Как говорят астрологи, особенно сильно ретроград Юпитера скажется на представителях трех знаков зодиака. На них энергия планеты подействует особенно сильно. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать больше о ретроградном Юпитере и его влиянии, а также о том, кому следует приготовиться к его выходкам.

Как влияет ретроградный Юпитер

Известный как планета расширения, роста, знаний и оптимизма, Юпитер обычно толкает нас вперед, поощряя прогресс и открытия. Но когда он переходит в ретроград, его энергия вращается внутрь. Это пора остановиться, подумать и пересмотреть прошлые решения. Кстати, ретроградный Юпитер в этот раз продлится с 9 октября аж до 4 февраля 2025 года.

В отличие от внешнего хаоса, который мы часто ощущаем при ретроградном Меркурии (например, сбои в технологиях и проблемы со связью), ретроградное влияние Юпитера более тонкое и интроспективное. Он призывает нас пересмотреть свои цели, подвергнуть сомнению собственные убеждения и оценить, где мы находимся на нашем духовном и личном пути.

Этот период размышлений предлагает уникальную возможность роста, если мы готовы принять уроки, которые он приносит. Ретроградный Юпитер, возможно, не встряхнет вашу повседневную жизнь, но он направит вас к более глубоким внутренним преобразованиям, поощряя переосмысление того, что действительно важно.

Такая космическая пауза позволяет смириться с прошлыми ошибками. Вместо того, чтобы зацикливаться на том, что пошло не так, ретроградный Юпитер дает возможность исправить эти ошибки. Это также удачный момент, чтобы извлечь уроки из прошлого опыта и выйти с более ясным пониманием того, что действительно важно. Вот каким знакам придется столкнуться с влиянием ретрограда Юпитера.

Овен

Ретроградный Юпитер предлагает вам остановиться и поразмышлять о своих долгосрочных целях. Действительно ли вы двигаетесь в правильном направлении? Этот период бросит вызов вашему естественному нетерпению, заставив вас замедлиться и действовать более осторожно.

Пора пересмотреть некоторые из ваших крупных планов и проектов, убедившись, что они соответствуют вашим более глубоким ценностям и видению будущего. Будьте открыты для внесения корректировок, которые направят вас на более прямой и целеустремленный путь.

Лев

Ретроградный Юпитер здесь, чтобы провести вас через важные уроки личного самовыражения. Вы действительно живете здесь и сейчас? Этот ретроград побуждает вас посмотреть то, как вы представляете себя миру.

Будьте готовы к моментам глубокого самоанализа, когда вы спросите себя: "Действительно ли я доволен тем путем, по которому иду?". Это ваш шанс перестроиться в соответствии со своими настоящими желаниями и убедиться, что ваша внешняя жизнь отражает вашу внутреннюю правду.

Стрелец

Юпитер – ваша правящая планета, поэтому его ретроградность повлияет на вас особенно глубоко. Этот период – приглашение пересмотреть свои основные убеждения и философские взгляды. То, что когда-то казалось определенным, может больше не соответствовать вашему современному пониманию жизни.

Это время размышлений подталкивает вас к поиску более глубоких истин и к сомнениям относительно принципов, которые вы долгое время ценили. Воспользуйтесь возможностью расширить свою точку зрения и стать мудрее.

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