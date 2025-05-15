Вы не пожалеете: лучшие направления, куда поехать отдохнуть летом

Каждое лето мировая туристическая карта претерпевает изменения: одни города возвращаются на вершину популярности, другие – неожиданно исчезают с радаров путешественников. Лето 2025 года демонстрирует четкий тренд: туристы все чаще выбирают не только расслабленный отдых у моря, но и культурное наполнение, гастрономические впечатления и атмосферные городские пейзажи.

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В этой подборке – пять самых популярных направлений, которые этим летом привлекают туристов больше всего. Авиакомпания обнародовала ежегодный рейтинг.

Афины, Греция

Греческая столица завершает пятерку лидеров. Афины – это не только Парфенон, Одеон Герода Аттического или мраморный стадион Панафинеи. Это живой город, который удачно сочетает величие античности с динамикой современной жизни.

Квартал Плака очаровывает узкими мощеными улочками, семейными тавернами и местными деликатесами. Площадь Монастираки – идеальное место для поиска уникальных сувениров, а побережье Афинской Ривьеры дарит тихие пляжи и приморские общины в оазисе от туристического шума.

Ищете настоящую жемчужину? Посетите Анафиотику – спокойный район с белыми домами в островном стиле, где время будто остановилось.

Канкун, Мексика

Несмотря на то, что Канкун не возглавил нынешний список, он стабильно входит в топовые направления. Это город-курорт, где роскошные отели и пляжные клубы выстроились вдоль побережья с белоснежным песком и бирюзовыми волнами Карибского моря.

Канкун – идеальный выбор для тех, кто хочет полностью отключиться от рутины: отдых по системе all-inclusive, гастрономия высокого уровня, современная инфраструктура. Цены не самые низкие, однако сервис и впечатления полностью себя оправдывают.

Рим, Италия

Рим возвращается в тройку лидеров, уже в третий раз подряд. Туристы не теряют интереса к городу, где гармонично сочетаются история, гастрономия и романтика.

Колизей, Римский форум, Ватикан и базилика Святого Петра – лишь часть "туристических магнитов". Однако не менее захватывает и богемный Трастевере с его узкими улочками, пастельными фасадами и винными барами.

Хотите бюджетного, но аутентичного обеда? Загляните в Ivo a Trastevere: пицца – $8, классическая карбонара – $12, и никакого компромисса с качеством.

Париж, Франция

Париж – больше, чем Эйфелева башня или Лувр. Это атмосфера. Бульвары Османа, сады с фонтанами, Нотр-Дам после реставрации - все это создает неповторимый образ Города огней.

В 2025 году интерес к французской столице вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом. И хотя летний Париж – это всегда очереди и толпы, есть способы убежать от туристического давления. Например, проведите день в Венсенском замке или исследуйте уютный 15-й округ с локальными ресторанами.

Лондон, Великобритания

Лондон – бесспорный лидер этого года. Кроме традиционных маршрутов – Биг-Бен, Букингемский дворец, Тауэрский мост, стоит обратить внимание на менее туристические локации. Камден-Таун привлекает гастрономическими рынками, а Хэмпстед-Хит – прудами под открытым небом, где можно поплавать в солнечную погоду.

Но настоящее сокровище – Кингстон-на-Темзе, где викторианская архитектура, пабы с рыбой и пивом, старинный мост Клаттерн и величественный дворец Хэмптон-Корт создают атмосферу, в которую легко влюбиться.

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