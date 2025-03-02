УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Выбор звезд: какой маникюр будет популярен в 2025 году. Топ-10

Алина Милсент
NewsLife
4 минуты
162
Выбор звезд: какой маникюр будет популярен в 2025 году. Топ-10

Маникюр – это не просто акцент к общему образу, но и немаловажная часть самовыражения. В новом сезоне дизайны маникюра становятся разнообразнее: от минималистических пастельных оттенков до хромированных текстур, а также оригинальных рисунков.

Видео дня

Эксперты Эль Герштейн, Хан Нгуен, Мисс Поп и Куини Нгуен прокомментировали нейл-тренды нового сезона, отметив, что мода 2025 года – это баланс между минимализмом и смелостью. Подробности рассказало издание Marie Claire.

Минимализм

Выбор звезд: какой маникюр будет популярен в 2025 году. Топ-10

Мастер маникюра из Нью-Йорка Эль Герштейн, одобряет сдержанную тенденцию маникюра с едва заметным цветом. Это может быть пастельный оттенок или тонкий нюд, почти прозрачный, придающий элегантности. Для достижения этого эффекта она рекомендует коллекцию Aprés Nail Light & Shadow, которая позволяет наносить только один слой для нежного оттенка, но при желании можно добавлять больше слоев более выразительного цвета.

Такой маникюр подходит для любой ситуации, он выглядит роскошно и сдержанно, не привлекая к себе лишнего внимания, но при этом добавляя элегантности.

Коричневые оттенки

Выбор звезд: какой маникюр будет популярен в 2025 году. Топ-10

Нейл-мастер Мисс Поп из Нью-Йорка прогнозирует, что коричневые оттенки будут оставаться популярными и не обязательно будут ограничиваться только осенними цветами. Она рекомендует носить насыщенные нейтральные цвета, от черного шоколада до мокко, как часть ежедневного образа. Среди ее любимых лаков для такого маникюра – Essie Always Morphing, Zoya Nyssa и Salon Perfect Press-On Nails в шоколадно-хромовом оттенке.

3D-дизайн

Выбор звезд: какой маникюр будет популярен в 2025 году. Топ-10

В 2025 году текстуры на ногтях станут трендом, объединяя минимализм и нейл-арт через 3D-дизайн. Вместо однотонных, плоских оттенков следует выбирать более выразительные рельефные дизайны, такие как монохромные текстуры, придающие маникюру динамичности и интереса.

"Кошачий" дизайн

Выбор звезд: какой маникюр будет популярен в 2025 году. Топ-10

Этот эффект создается с помощью магнитного гель-лака, который образует светоотражающие узоры, похожие на кошачий глаз. Совет для новичков: использование нескольких нажатий для создания узоров поможет добиться этого эффекта дома без посещения салона.

Бархатный эффект

Выбор звезд: какой маникюр будет популярен в 2025 году. Топ-10

Этот насыщенный коричневый бархатный маникюр от Queenie отражает тенденции 2025 года. Бархатный эффект достигается благодаря магнитному лаку, создающему нежное сияние.

Маникюр-аура

Выбор звезд: какой маникюр будет популярен в 2025 году. Топ-10

Тенденции, такие как аура на ногтях с мягкими, мечтательными эффектами, будут оставаться популярными в 2025 году, отмечает Нгуен. Эти дизайны обладают градиентным цветовым эффектом, отражающим энергетическое поле, и их можно настраивать под любой стиль. Особенно интересны контрастные сочетания, как коричневый и розовый, создающие эффектный вид.

Нежный маникюр

Выбор звезд: какой маникюр будет популярен в 2025 году. Топ-10

Минималистичный маникюр, в том числе короткие натуральные ногти, будут оставаться в тренде в 2025 году. Этот стиль также подчеркивает значимость здоровья ногтей. Для достижения идеального вида эксперты рекомендуют использовать увлажняющий базовый слой перед нанесением прозрачного лака и регулярно ухаживать за кутикулами, обеспечивая им увлажнение.

Tiffany Blue

Выбор звезд: какой маникюр будет популярен в 2025 году. Топ-10

Популярен в 2010-х цвет Tiffany Blue снова в тренде. Этот оттенок голубого является свежим и мечтательным, идеальным как для минималистического стиля, так и для более сложных дизайнов, например, с цветочными акцентами.

Металлические и хромированные эффекты

Выбор звезд: какой маникюр будет популярен в 2025 году. Топ-10

Металлические и хромированные эффекты остаются актуальными в 2025 году, добавляя любому маникюру стильного финиша. Этот тренд универсален и дает множество вариантов для экспериментов.

Glazed donut

Выбор звезд: какой маникюр будет популярен в 2025 году. Топ-10

В 2025 году тренд хромированных и глазированных ногтей эволюционирует в новый стиль – стеклянные ногти. Они отличаются полупрозрачным, ультраглянцевым покрытием, которое создает эффект ногтей "под стеклом". По прогнозам экспертов этот тренд будет оставаться популярным благодаря элегантности и универсальности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Меган Фокс продемонстрировала новое осмысление классического французского маникюра.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.