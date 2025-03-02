Выбор звезд: какой маникюр будет популярен в 2025 году. Топ-10

Маникюр – это не просто акцент к общему образу, но и немаловажная часть самовыражения. В новом сезоне дизайны маникюра становятся разнообразнее: от минималистических пастельных оттенков до хромированных текстур, а также оригинальных рисунков.

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Эксперты Эль Герштейн, Хан Нгуен, Мисс Поп и Куини Нгуен прокомментировали нейл-тренды нового сезона, отметив, что мода 2025 года – это баланс между минимализмом и смелостью. Подробности рассказало издание Marie Claire.

Минимализм

Мастер маникюра из Нью-Йорка Эль Герштейн, одобряет сдержанную тенденцию маникюра с едва заметным цветом. Это может быть пастельный оттенок или тонкий нюд, почти прозрачный, придающий элегантности. Для достижения этого эффекта она рекомендует коллекцию Aprés Nail Light & Shadow, которая позволяет наносить только один слой для нежного оттенка, но при желании можно добавлять больше слоев более выразительного цвета.

Такой маникюр подходит для любой ситуации, он выглядит роскошно и сдержанно, не привлекая к себе лишнего внимания, но при этом добавляя элегантности.

Коричневые оттенки

Нейл-мастер Мисс Поп из Нью-Йорка прогнозирует, что коричневые оттенки будут оставаться популярными и не обязательно будут ограничиваться только осенними цветами. Она рекомендует носить насыщенные нейтральные цвета, от черного шоколада до мокко, как часть ежедневного образа. Среди ее любимых лаков для такого маникюра – Essie Always Morphing, Zoya Nyssa и Salon Perfect Press-On Nails в шоколадно-хромовом оттенке.

3D-дизайн

В 2025 году текстуры на ногтях станут трендом, объединяя минимализм и нейл-арт через 3D-дизайн. Вместо однотонных, плоских оттенков следует выбирать более выразительные рельефные дизайны, такие как монохромные текстуры, придающие маникюру динамичности и интереса.

"Кошачий" дизайн

Этот эффект создается с помощью магнитного гель-лака, который образует светоотражающие узоры, похожие на кошачий глаз. Совет для новичков: использование нескольких нажатий для создания узоров поможет добиться этого эффекта дома без посещения салона.

Бархатный эффект

Этот насыщенный коричневый бархатный маникюр от Queenie отражает тенденции 2025 года. Бархатный эффект достигается благодаря магнитному лаку, создающему нежное сияние.

Маникюр-аура

Тенденции, такие как аура на ногтях с мягкими, мечтательными эффектами, будут оставаться популярными в 2025 году, отмечает Нгуен. Эти дизайны обладают градиентным цветовым эффектом, отражающим энергетическое поле, и их можно настраивать под любой стиль. Особенно интересны контрастные сочетания, как коричневый и розовый, создающие эффектный вид.

Нежный маникюр

Минималистичный маникюр, в том числе короткие натуральные ногти, будут оставаться в тренде в 2025 году. Этот стиль также подчеркивает значимость здоровья ногтей. Для достижения идеального вида эксперты рекомендуют использовать увлажняющий базовый слой перед нанесением прозрачного лака и регулярно ухаживать за кутикулами, обеспечивая им увлажнение.

Tiffany Blue

Популярен в 2010-х цвет Tiffany Blue снова в тренде. Этот оттенок голубого является свежим и мечтательным, идеальным как для минималистического стиля, так и для более сложных дизайнов, например, с цветочными акцентами.

Металлические и хромированные эффекты

Металлические и хромированные эффекты остаются актуальными в 2025 году, добавляя любому маникюру стильного финиша. Этот тренд универсален и дает множество вариантов для экспериментов.

Glazed donut

В 2025 году тренд хромированных и глазированных ногтей эволюционирует в новый стиль – стеклянные ногти. Они отличаются полупрозрачным, ультраглянцевым покрытием, которое создает эффект ногтей "под стеклом". По прогнозам экспертов этот тренд будет оставаться популярным благодаря элегантности и универсальности.

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