Выдержит не каждый турист: назван самый жаркий город Европы

В разгар туристического сезона эксперты назвали самый жаркий город Европы. Его климатические условия могут представлять риск для здоровья путешественников, особенно в периоды длительных волн жары.

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По итогам анализа температурных показателей за лето 2024 года, наибольшее количество дней с температурой свыше +35°C зафиксировано в столице Кипра – Никосии. Детали рассказало издание Express.

Исследователи проанализировали более 50 популярных туристических направлений, обращая внимание на количество дней в 2024 году, когда температура превышала +36°C. В июле прошлого года в Никосии 28 дней подряд дневная жара достигала или превышала эту отметку. Ночью термометры не опускались ниже +30°C.

"Если температура остается выше 30°C в течение ночи, организм не успевает восстановиться после дневного перегрева", – предостерегают эксперты.

Это ставит под сомнение комфорт даже для самых выносливых путешественников.

Хотя Никосия и занимает первое место в рейтинге жары, туристы редко останавливаются там надолго – в основном это однодневные поездки с прибрежных курортов.

Кипр – не единственная горячая точка на туристической карте:

Алентежу (Португалия) – жара сильнее, чем на Коста-дель-Соль. Мало тени, много солнца. Эстремадура (Испания) – один из самых жарких регионов Пиренейского полуострова. Бодрум и Измир (Турция) – привлекательные, но очень горячие города на Эгейском побережье. Корфу (Греция) – острова тоже не спасены от жары. Рим (Италия) – каменное сердце Италии становится настоящей печью летом.

Если вы все-таки планируете посетить жаркие направления, эксперты дали советы:

Пить воду регулярно, даже без ощущения жажды. Выбирайте жилье с кондиционером и заведения с тенью. Избегайте активности днем – планируйте экскурсии на утро или вечер. Защита кожи. Солнцезащитный крем – обязателен. Легкая одежда, натуральные ткани, шляпы, очки.

Никосия, хоть и является культурным центром, летом может оказаться слишком жаркой для комфортного отдыха. Если вы чувствительны к перегреву или путешествуете с детьми или пожилыми людьми – лучше выбрать более мягкий климат.

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