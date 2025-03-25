Выглядит как в сказке: где провести незабываемый отпуск во Франции

На северо-востоке Франции, в самом сердце живописного региона Эльзас, среди виноградников и старинных каналов раскинулся небольшой город Кольмар. Он словно сошел со страниц любимых сказок, очаровывая путешественников цветными деревянными домиками, романтическими улочками и атмосферой покоя и уюта.

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Несмотря на то, что население города составляет около 67 тысяч жителей, Кольмар до сих пор сохраняет атмосферу "деревенского города". Это одна из его главных достопримечательностей, которая ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Детали рассказало издание Express.

Старый город Кольмара – настоящая сокровищница архитектурных шедевров. В последние двадцать лет местные власти тщательно реставрировали исторические здания, возвращая им первозданную красоту. Здесь можно прогуляться по улочкам, вдоль которых расположены аутентичные магазины с товарами, созданными местными мастерами.

Среди архитектурных памятников особенно выделяются старинные купеческие дома. Старейшим в Кольмаре является Дом Адольфа, но настоящей гордостью горожан стал Дом Пфистера XVI века. Он поражает туристов богато украшенными фресками, изысканными окнами и изящной деревянной галереей.

Еще один знаковый объект – величественный Дом голов, построенный в XVII веке в стиле германского ренессанса. Фасад этого здания украшают 111 масок и величественное трехэтажное окно, которое стало визитной карточкой города.

Местность, пересекаемая живописными каналами реки Лаух, получила название "маленькая Венеция". В прошлом квартал населяли мясники и продавцы рыбы. Сейчас "маленькая Венеция" – это романтическое место для прогулок на лодках, фотографирования и отдыха в уютных кафе.

Особенно волшебным Кольмар становится в вечернее время, когда более 1000 огней подсвечивают улицы и дома. Подсветку включают каждую пятницу и субботу в течение года, а также каждый вечер во время масштабных мероприятий, таких как Международный фестиваль, Региональная ярмарка вин Эльзаса или празднование Рождества.

Кроме архитектуры и истории город гордится статусом винной столицы Эльзаса. Именно здесь производят знаменитые на весь мир сухие рислинги и ароматные вина Гевюрцтраминера. Кольмар находится на известном Эльзасском винном пути, объединяющем 37 винодельческих общин региона.

Путешественники особенно рекомендуют посетить пряничные лавки и совершить путешествие по живописным каналам "маленькой Венеции".

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