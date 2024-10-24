Вышел новый трейлер продолжения сериала 'Разрыв': когда премьера

Фанаты научно-фантастических триллеров с нетерпением ждут продолжения одной из самых популярных сериальных новинок последних лет – "Разрыва". В Apple TV+ наконец-то анонсировали первый трейлер второго сезона, обещающий еще больше загадок и интриг.

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Премьера второго сезона "Разрыва" намечена на 17 января 2025 года. Новые эпизоды будут выходить по пятницам, а финал сезона состоится 21 марта. В этот раз зрителей ждет один эпизод больше, чем в первом сезоне – всего 10 серий, сообщается на сайте Apple TV+.

Хотя детали сюжета второго сезона держатся в секрете, из трейлера можно понять, что герои продолжат сталкиваться с последствиями эксперимента "разрыва". Марк и его коллеги узнают еще больше о темных тайнах компании Lumon Industries и о том, к чему может привести нарушение границ между рабочей жизнью и личной.

О чем сериал

События сериала происходят вокруг корпорации Lumon Industries, которая проводит экспериментальную процедуру под названием разрыв. Она позволяет разделять союзы сотрудников на рабочие и личные, создавая два отдельных сознания в одном человеке. "Внешние" (outies) не знают, что происходит на работе, тогда как "внутренние" (innies) вызваны находиться в замкнутом рабочем цикле

В новом сезоне главный герой Марк Скаут (Адам Скотт) возвращается в Lumon и сталкивается с новыми изменениями как в корпоративной культуре, так и в поведении коллег. Но атмосфера в офисе остается напряженной, в частности, из-за загадочного поведения Милчика (Трамелл Тиллман), которое даже в момент празднования излучает угрозу.

Проект, созданный Дэном Эриксоном и срежиссированный Беном Стиллером, отличается сильным актерским составом. Кроме Адама Скотта и Трамела Тилмана, в сериале снялись Бритт Ловер, Зак Черри, Джен Таллок, Майкл Чернус, Дичен Лакмэн, Джон Туртуро, Кристофер Уокен и Патриция Аркетт.

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