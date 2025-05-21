Вышел трейлер мультика 'Зверополис 2': известна дата премьеры

Поклонники Disney получили долгожданную новость - представлен тизер-трейлер к мультфильму "Зверополис-2". В новой части зрители снова встретятся с любимыми героями - крольчихой-полицейской Джуди Хоппс и лисом-мошенником Ником Уайлдом.

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Персонажи снова оказываются в эпицентре увлекательного расследования. Сюжет продолжения разворачивается в знакомом городе, который теперь расширил свои границы и населяется еще большим количеством видов животных.

К актерскому составу присоединился Ке Хью Куан, который озвучит нового персонажа - змея по имени Гэри. В трейлере видно, как Джуди, Ник и Гэри попадают в погоню, передвигаясь по разным районам города. Таинственные новые персонажи, в частности фигура в капюшоне с сияющими глазами, добавляют интриги. Среди новичков - бобер Нибблз и терапевт-доктор Фаззби, которых озвучили Форчун Файмстер и Квинта Брансон соответственно.

Шакира также возвращается к своей роли поп-звезды Газели, которая поразила зрителей в первом фильме хитом Try Everything. В продолжении героиня получит новую песню, свежий образ и обновленную танцевальную программу. Певица уже успела поделиться первыми деталями во время выставки D23 Brazil.

Режиссером и сценаристом нового фильма стал Джаред Буш. Первая часть "Зверополиса", вышедшая в 2016 году, получила признание критиков, собрав более миллиарда долларов в прокате и получив престижные награды, среди которых "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм. Успех истории продолжился в формате мини-сериала "Зверополис+".

Зверополис 2 - дата выхода в Украине

Премьера "Зверополис-2" запланирована на 26 ноября 2025 года. До того времени зрители могут посмотреть яркий трейлер и готовиться к новому погружению в мир антропоморфных приключений.

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