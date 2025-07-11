Вышел трейлер нового фильма о Губке Бобе: какие приключения ждут

В сети появился первый трейлер нового фильма о любимом герое морских глубин – Губку Боба. Кинокомпании Paramount Animation и Nickelodeon Movies представили анонс ленты "Губка Боб в кино: В поисках Квадратных Штанов" (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants).

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Новое приключение обещает быть не только ярким, но и наполненным неожиданными поворотами. Премьера фильма запланирована на 19 декабря 2025 года.

Сюжет четвертого полнометражного фильма о Губке Бобе сосредоточен на его путешествии по глубинам океана, где он столкнется с легендарным Летучим Голландцем. Этот антагонист, известный по телесериалу, получит новое звучание благодаря голосу Марка Хэмилла, который заменит Брайана Дойла-Мюррея.

Вместе с Губкой Бобом в путешествие отправятся его верные друзья: Патрик, Сквидвард, Мистер Крабс, Сэнди и Планктон, озвученные неизменными актерами сериала. К актерскому составу также присоединились новые звезды, среди которых Джордж Лопес, Айс Спайс и Реджина Холл, которые подарят голоса новым персонажам.

Визуально фильм отличается современным подходом к анимации. В отличие от классической 2D-эстетики телешоу, "В поисках Квадратных Штанов" выполнен в 3D-формате, что добавляет истории кинематографической глубины. Подобный стиль уже использовался в предыдущих фильмах франшизы, таких как "Губка на суше" и "Побег Губки". Это изменение позволяет создать более динамичную и зрелищную картину, которая привлечет внимание как детей, так и взрослых. Такой подход стал логическим продолжением эволюции визуального стиля серии.

Режиссерский дебют в полнометражном формате для Дерека Драймона, известного своей работой над сериалом, добавляет фильму особого шарма. Сценарий, созданный опытными авторами Марком Чеккарелли, Казом, Пэм Брейди и Мэттом Либерманом, обещает сохранить юмор и дух оригинального шоу. Продюсерами выступили Пэм Брейди, Лиза Стюарт и Аарон Дем, которые приложили усилия, чтобы лента стала достойным продолжением франшизы. Их опыт гарантирует, что поклонники получат качественную историю с любимыми героями.

Ожидания от фильма "В поисках Квадратных Штанов" высокие, ведь это первое появление Губки Боба на большом экране за последние десять лет. Предыдущий фильм, "Губка Боб: Жизнь на суше", собрал в прокате 55 миллионов долларов.

OBOZ.UA предлагает вспомнить самую страшную серию "Губки Боба" и узнать, что режиссеры скрыли в мультфильме.

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