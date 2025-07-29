Вышел трейлер третьего фильма 'Аватар': зрителей ждет сумасшедшее приключение

Компания Disney представила первый трейлер третьей части культовой франшизы Джеймса Кэмерона — "Аватар: Огонь и пепел". Премьера фильма запланирована на 19 декабря 2025 года, и он станет продолжением событий "Аватара: Путь воды".

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По словам режиссера, поклонников ждет не только визуально потрясающее зрелище, но и глубокая эмоциональная история. Эта часть откроет новые грани Пандоры и представит зрителям уникальную культуру ее жителей, отмечает Variety.

В центре сюжета — новый народ Пандоры, известный как Пепельный народ, который отличается воинственностью и связью с огненной стихией. В отличие от водного клана Меткаина, представленного в предыдущем фильме, Пепельный народ является более агрессивным и властолюбивым.

Трейлер демонстрирует их ритуалы вокруг огромного костра, а также сцены, где их лидер Варанг, которую играет Уна Чаплин, бросает вызов главным героям. Джеймс Кэмерон отметил, что этот народ привнесет в историю сложные моральные дилеммы. Зрители увидят, как знакомые персонажи столкнутся с новыми вызовами, которые проверят их силу и верность.

Трейлер намекает на напряженное противостояние между семьей Салли, кланом Меткаина и огненными силами Варанг, которые объединились с Кворитчем. Особенно впечатляют сцены, где огонь сжигает леса Пандоры, подчеркивая разрушительную силу нового врага.

В трейлере демонстрируется, как Варанг использует силу огня, создавая угрозу для естественного баланса Пандоры. Ее слова "Твоя богиня не имеет здесь власти" звучат как вызов не только героям, но и самой природе планеты. Эта фраза задает тон всему трейлеру, подчеркивая конфликт между различными народами Пандоры и их убеждениями.

Основной актерский состав, включая Сэма Уортингтона в роли Джейка Салли и Зои Салдану в роли Нейтири, возвращается к своим ролям. К ним присоединяются Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Стивен Лэнг и другие актеры, которые уже стали частью мира "Аватара". Новые лица, такие как Уна Чаплин в роли Варанг, Дэвид Тьюлис и Мишель Йео, добавят свежих красок в историю.

Джеймс Кэмерон подчеркнул, что "Огонь и пепел" раскроет Пандору с новой перспективы, показав ее невиданные ранее уголки. Он описал фильм как "безумное приключение" с высокими эмоциональными ставками, где персонажи столкнутся со сложными моральными выборами.

Режиссер также намекнул на появление нового персонажа, который может вызвать у зрителей сильные чувства — как симпатию, так и неприязнь. Этот герой, предположительно, сыграет ключевую роль в развитии сюжета. Фильм обещает не только визуальное великолепие, но и глубокие эмоциональные переживания.

Кэмерон также рассказал, что изначально "Путь воды" и "Огонь и пепел" планировались как единая история, но масштабы сюжета заставили разделить их на два отдельных фильма. Это решение позволило глубже раскрыть характеры и конфликты.

OBOZ.UA на днях писал о злодейке Варанг, которая появится в третьей части "Аватара".

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