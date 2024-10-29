Вышел украинский трейлер фильма 'Ячейка 234': о чем триллер

В украинских кинотеатрах ждут триллер "Ячейка 234", который выходит в прокат 7 ноября 2024 года. Лента обещает увлечь зрителей с первых минут.

Видео дня

Фильм рассказывает о работнице удаленного складского комплекса, которая становится свидетелем ужасного преступления. Теперь ей придется бороться за собственную жизнь, столкнувшись с безжалостными преступниками.

Одной из самых больших интриг фильма является его сюжет, который держится в строжайшей тайне. Известно лишь, что героиня фильма молодая женщина работает в изолированном складском комплексе. Во время выполнения своих обязанностей она случайно наталкивается на тело мужчины. С этого момента жизнь кардинально меняется. Она оказывается в центре опасных событий и должна бороться за выживание.

Особое внимание привлекает актерский состав фильма. Главную роль исполнила Изабель Фурман, известная по фильму "Дитя тьмы". К ней на экране подключился легендарный актер Дон Джонсон. Режиссером ленты стал Энди Теннант, ранее работавший над такими успешными проектами, как "Золото дураков" и "Правила съема: Метод Хитча".

Учитывая такой звездный состав и интригующий сюжет, фильм "Ячейка 234" уже успел заинтересовать многих киноманов. Трейлер ленты, недавно опубликованный, подтверждает высокое качество будущего кинохита.

Фильм, продолжающийся 86 минут, обещает стать ярким пополнением в жанре триллеров с элементами криминала и экшена. Реальные события, легшие в основу сценария, придают истории еще большей убедительности и драматизма.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие фильмы советует посмотреть психологи Светлана Ройз на каникулах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber.