Warner Bros снимет фильм 'Игра престолов': известны первые детали

После успешного завершения сериала "Игра престолов" и выхода его спин-офов, фанаты с нетерпением ждали новых новостей о дальнейшем развитии этой вселенной. Согласно последним новостям, студия Warner Bros. начала работу над новым кинопроектом, основанным на популярной саге "Песня льда и пламени".

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Хотя детали проекта пока держатся в секрете, известно, что фильм находится на очень ранней стадии разработки. Это значит, что до начала съемок еще далеко, и поклонникам придется запастись терпением, сообщает The Hollywood Reporter.

Однако сама новость, что Warner Bros. решила продолжить расширять вселенную "Игры престолов", уже вызвала огромный интерес среди фанатов.

Следует отметить, что это не первая попытка студии создать новые проекты в этой вселенной. Ранее уже были попытки разработать несколько спин-офов, но не все они были успешными. Да, проект из Наоми Уоттс в главной роли был закрыт, а будущее сериала о Джоне Сноу пока остается неопределенным.

Возвращение к Вестеросу на большом экране – это несомненно увлекательная перспектива. Фильм может открыть новые грани этого богатого и сложного мира, представить новых героев и поведать новые истории. Однако чтобы этот проект был успешным, создателям необходимо сохранить дух оригинальной саги и создать что-то действительно особенное, говорят кинокритики.

Отмечается, что, возможно, фильм расскажет историю об одном из молодых драконов, вылупившихся после смерти Дейнерис Таргариен. Или он может сосредоточиться на приключениях Джона Сноу за пределами Стены. Вариантов множество, и каждый из них обещает быть увлекательным.

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