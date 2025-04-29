WhatsApp перестанет работать на трех моделях iPhone: список

Популярный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta, вскоре прекратит работу на трех моделях смартфонов. Уже с мая он станет недоступным для некоторых iPhone.

Видео дня

Как пишет издание The Sun, речь идет о трех старых моделей американских смартфонов, которые все еще находятся в использовании у определенной доли людей. В обновлении программного обеспечения WhatsApp больше не будет поддерживать работу на этих моделях. Уведомления об этом только что получили пользователи.

В настоящее время любой iPhone с iOS 12 или более поздней версией данной операционной системы может использовать WhatsApp. Но с 5 мая все изменится. Мессенджер останется доступным только для версии iOS 15.1 и выше.

Вот какие смартфоны компании Apple больше не будут совместимы с WhatsApp из-за этого:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Если у вас есть один из этих смартфонов, после 5 мая вы больше не сможете отправлять или получать уведомления в WhatsApp. Эти модели перестали получать основные обновления от Apple некоторое время назад. Кроме того, что для них теперь недоступны новые функции, они также не получают обновления безопасности, защищающие пользователей от хакеров и других угроз.

Другие приложения, такие как Spotify и Instagram, уже перестали работать на этих телефонах. Самый старый из перечисленных iPhone 5s был выпущен еще в 2013 году.

Тем, кто все еще пользуется перечисленными смартфонами, рекомендуют задуматься об обновлении своей техники. "Устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому мы регулярно проверяем, какие операционные системы мы поддерживаем и выпускаем обновления", – сообщает WhatsApp. И добавили: "Каждый год мы смотрим, какие устройства и программное обеспечение являются самыми старыми и имеют наименьшее количество пользователей.

Три попавших в список iPhone могут не иметь последних обновлений безопасности или достаточной функциональности, необходимой для работы WhatsApp. "Прежде чем мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите уведомление в WhatsApp и несколько напоминаний о необходимости обновления", – сообщили разработчики приложения.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как обновить программное обеспечение своего смартфона до последней версии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.