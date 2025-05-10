Японские клены завянут и погибнут: какой ошибки следует избегать молодым садоводам

Японские клены известны своими яркими весенними листьями, но садоводам следует помнить о распространенной ошибке, которая часто может оказаться фатальной для этих прекрасных деревьев в этот сезон.

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Британский садовод Майк МакГроарти предупреждает, что большинство садовых удобрений могут убить ваш японский клен, поэтому важно быть очень осторожным с тем, что вы добавляете в почву, пишет Express.

Японские клены имеют нежную корневую систему, и большинство удобрений из садовых центров могут обжечь корни из-за высокого содержания азота.

Хотя азот весной необходим для содействия здоровому росту листьев у многих растений, большинство коммерческих удобрений высвобождают это питательное вещество слишком быстро, что наносит вред дереву.

Использование этих удобрений может привести к слишком быстрому росту дерева, что приведет к слабым, хрупким ветвям, которые легко повредятся и с большей вероятностью сломаются на ветру.

Слишком много азота быстро приведет к ожогам листьев, что влечет за собой пожелтение листьев, которые в конце концов опадут, и японский клен, вероятно, никогда не восстановится.

Если вы хотите правильно подпитывать свой японский клен, добавьте в почву органическую мульчу, такую как компост или коровий навоз, чтобы обогатить ее, поскольку это имитирует естественный процесс питания.

Если в вашей садовой почве не хватает питательных веществ, вы можете добавить рыбную эмульсию - удобрение медленного высвобождения, богатое азотом, которое обеспечивает источник питательных веществ, не повреждая корни.

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