Ярче звезд и Венеры: к Солнцу приближается удивительный астрономический объект

Научный мир ожидает, что, приближающаяся к солнцу, комета C/2024 G3, станет самым ярким небесным событием 2025 года и даже затмит в этом плане Венеру. Она уже достигла уровня светимости Антарес и Спика, сообщает OBOZ. UA со ссылкой на материал IFLScience.

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Комета, которая не боится Солнца

Венера по умолчанию самая яркая точка в ночном небе, но на следующей неделе ей придется уступить первенство малому астрономическому объекту — комете C/2024 G3 (ATLAS). Пик ее яркости наступит 13 января.

В этот день она, как ожидается, будет в 6 раз ярче своего "конкурента" — "победителя" 2024 года, кометы C/2023 A3. Астрономы считают, что звездная величина ATLAS в пике светимости составит - 6 единиц. Для сравнения аналогичный показатель Венеры составляет - 4,9 единицы.

Впрочем, астрономы предупреждают, что 13 января увидеть комету C/2024 G3 будет сложно, поскольку в этот день она достигнет перигелия (ближайшей точки к Солнцу). Однако через несколько дней, пусть и не такая яркая, комета все же появится на небе. Конечно, если переживет близкую встречу с Солнцем.

К сведению, ATLAS приблизится к Солнцу в 10 раз ближе, чем когда-либо приближалась Земля, и в 4 раза ближе, чем Меркурий. Считается, что в последний раз она сделала это 135 тысяч лет назад и выжила.

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