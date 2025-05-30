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Яркий и вкусный салат с креветками, рукколой и апельсином: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт салата

Если вы хотите удивить гостей вкусным, ярким и при этом легким салатом, выбирайте для основы полезную зелень и овощи, а оригинального вкуса блюду придадут жареные креветки. Заправлять такие салаты лучше всего вкусными соусами из масла, добавив соус терияки.

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Вкусный салат с креветками

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, яркого и быстрого в приготовлении салата.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • руккола, 40 г
  • томаты черри 6 шт
  • апельсин 1/2 шт
  • мини-моцарелла 6 шт
  • креветки 1/2 пачки

Для заправки:

  • масло 2 ст. л.
  • соус соевый и "Терияки" по 1 ст. л.
  • лимонный сок 1 ч.л
  • итальянские травы

Способ приготовления:

1. Выкладываем рукколу, разрезанные пополам черри и мини-моцареллу. Апельсин очищаем от кожуры и нарезаем произвольными частицами.

Ингредиенты для салата

2. Креветки очищаем, и обжариваем на масле с добавлением чеснока, соли и перца 7-8 минут. Добавляем к салату.

Креветки для блюда

3. Для заправки соедините все указанные ингредиенты и щедро полейте салат.

Готовый салат

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