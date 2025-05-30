Яркий и вкусный салат с креветками, рукколой и апельсином: рецепт блюда для праздничного стола

Если вы хотите удивить гостей вкусным, ярким и при этом легким салатом, выбирайте для основы полезную зелень и овощи, а оригинального вкуса блюду придадут жареные креветки. Заправлять такие салаты лучше всего вкусными соусами из масла, добавив соус терияки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, яркого и быстрого в приготовлении салата.

Ингредиенты:

руккола, 40 г

томаты черри 6 шт

апельсин 1/2 шт

мини-моцарелла 6 шт

креветки 1/2 пачки

Для заправки:

масло 2 ст. л.

соус соевый и "Терияки" по 1 ст. л.

лимонный сок 1 ч.л

итальянские травы

Способ приготовления:

1. Выкладываем рукколу, разрезанные пополам черри и мини-моцареллу. Апельсин очищаем от кожуры и нарезаем произвольными частицами.

2. Креветки очищаем, и обжариваем на масле с добавлением чеснока, соли и перца 7-8 минут. Добавляем к салату.

3. Для заправки соедините все указанные ингредиенты и щедро полейте салат.

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