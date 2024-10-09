За 18 секунд становится кабриолетом: каким будет новый Mini Cooper. Фото

Культовый британский автобренд Mini завершил проектирование моделей хэтчбеков Cooper следующего поколения, представив новый кабриолет. Покупателям предлагают на выбор один из двух вариантов трансмиссии и три уровня отделки салона с большим выбором цветовых комбинаций в придачу.

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Как пишет издание Top Gear, обновленная модель предлагает достаточно большой выбор возможностей. Так двигатели в кабриолете Mini Cooper – это пара бензиновых трехцилиндровок в двух диапазонах мощности: "C" и "S". В первом случае речь идет о 161 л. с., 250 Н-м крутящего момента, а также 8,2 секундах разгона от 0 до 100 км/ч и 220 км/ч максимальной скорости. Вариант S улучшает этот показатель до 201 л. с. и 300 Нм, разгон до 100 км/ч сокращается до 6,9 с., а максимальная скорость возрастает до 240 км/ч.

Mini также поработала над подвеской и системами амортизации для этого поколения Cooper. Эксперты уже похвалили их за функциональность.

Говоря о мягкой крыше, ее открытие занимает 18 секунд (или 15 секунд на закрытие). Сделать это можно прямо на ходу. Если же открыть верх на 40 см, он превратится в люк.

Что касается салона, то на выбор предлагается три уровня отделки. В версиях Classic, Exclusive и Sport вы получите различные 16-18-дюймовые литые диски и контрастную отделку радиаторной решетки и тормозных суппортов. Для приборной панели и обивки доступен ряд узоров и цветов, а 9,5-дюймовый центральный OLED-дисплей можно даже активировать голосом.

Mini предлагает 160 литров багажника с открытой крышей (или 215 с закрытой) и задний борт, открывающийся вниз для более легкой разгрузки. Также есть встроенная система защиты от опрокидывания, скрытая за подголовниками и активирующаяся, как только срабатывает предохранительный замок.

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