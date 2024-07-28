Забудьте об Эйфелевой башне и Лувре: 10 неожиданных жемчужин Парижа, о которых не знают туристы

Если отбросить все стереотипы о Париже и, прогуливаясь по средневековым улочкам, позволить себе просто заблудиться, можно случайно открыть настоящий город и действительно в него влюбиться. Париж, как писал Хемингвэй, это праздник, который всегда с тобой, а те, кто в молодости хоть некоторое время жил в нем, сквозь всю жизнь проносят воспоминания о радости, легкости и счастье.

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В этом году Париж принимает еще больше туристов, ведь именно там состоится главное спортивное событие мира – Олимпийские игры. Если отойти от стандартных маршрутов, включающих Эйфелеву башню, Лувр, Нотр-Дам, Триумфальную арку и Люксембургский сад, то можно открыть неожиданные жемчужины города, которые точно никого не оставят равнодушными.

Канал Сен-Мартен

Набережная Сены, особенно у Нового моста, Моста искусств и Трокадеро – любимые места туристов. Путешественникам, которые ищут более уютного и спокойного отдыха, стоит прогуляться по каналу Сен-Мартен. Он расположен возле Больших бульваров, однако довольно обособленным волшебным районом, который обожают парижане.

Musée de la Chasse et de la Nature

Столица Франции – город музеев, но если вы не хотите стоять в очередях Лувра, Musée de la Chasse et de la Nature составит прекрасную альтернативу. Музей расположен в живописном имении 17 века Hôtel de Guénégaud, спроектированном Франсуа Мансаром. Внутри представлены разные картины, скульптуры, гравюры и т.д.

Promenade Plantée

Первый в своем роде линейный парк Promenade Plantée – это зеленая дорожка, построенная на старых железнодорожных путях. Он начинается от площади Бастилии и проходит через 12-й округ до Венсенского леса. Это хорошее место, чтобы насладиться видами на крыши города.

Площадь Жоржа-Кайна

В таком оживленном районе как Маре, вы можете быть удивлены, узнав о скрытых сокровищах. Площадь Жоржа Кейна – это тихий тайный парк с зеленью, скульптурами и деревьями, создающими уютную тень. Туристов здесь почти не встретишь, а парижане обожают это место.

Парк де Бют Шомон

Несомненно, вы слышали о саде Тюильри, расположенном между Лувром и площадью Конкорд. Но у Парижа есть уникальная еще одна ландшафтная достопримечательность – парк Бют Шомон. Пятый по величине парк расположен в отдаленном 19-м округе северо-восточного Парижа и охватывает около 25 гектаров. Вы найдете лужайки для пикников, водопады, живописные виды, гроты, озера и подвесные мосты.

Улица Кремье

Rue Crémieux – красивый, как картинка, квартал в 12-м округе с фасадами пастельных тонов. Если вы ищете уникальное место, чтобы позировать для фотографий, посетите эту скрытую жемчужину.

Сент-Шапель

В Париже много церквей и часовен, и каждая имеет давнюю историю. Кроме всех известных Нотр-Дам, Сен-Жармен л'Осеруа или Сакре-Кер, в самом сердце города, на острове Сите, сохранилась действительно уникальная достопримечательность. Сент-Шапель является чем-то вроде скрытой жемчужины. Построенный по указанию французского короля Людовика IV изысканный фасад в готическом стиле скрывает еще более впечатляющий интерьер, отмеченный красивыми витражами и религиозными реликвиями.

Катакомбы Парижа

Если вы ищете острые впечатления, посетите катакомбы Парижа. Катакомбы являются одной из самых необычных достопримечательностей. Это подземные склепы, длинные запутанные коридоры, устланные останками миллионов людей, когда-то живших в Париже.

Парк Бельвиль

Бельвиль не настолько элегантн, как его более утонченные коллеги. Но строгая, художественная атмосфера является частью дизайна. Бельвиль – большая территория: от покрытых граффити зданий эмигрантских кварталов до Cimetière du Père-Lachaise – самого посещаемого некрополя в Париже – этот оживленный район, безусловно, достоин внимания.

Сен-Жермен-де-Пре

Сен-Жермен-де-Пре – один из наиболее исторических и подлинных районов города. Когда-то здесь искали вдохновение Бальзак, Гюго и весь литературный бомонд 1920-х годов, включая Фицджеральда и Хемингуэя. Сегодня неизменный шарм делает его одним из лучших мест, где можно отдохнуть за бокалом вина в соседнем кафе и погрузиться в атмосферу бурного прошлого.

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