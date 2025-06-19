Зачем делать аэрацию почвы для комнатных растений: советы от садовода

Те из нас, кто имеет огород, знают, как важно рыхлить землю под посевами, чтобы получить хороший урожай. Но правда заключается в том, что аэрацию почвы стоит проводить и тем, кто выращивает только комнатные растения.

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Если коротко, эта процедура позволяет улучшить вашим зеленым любимцам усвоение кислорода, воды и питательных веществ. Большинство из них происходят из тропических широт, где они растут на естественных рыхлых почвах и получают много воды из воздуха. Почему еще аэрация субстрата так важна для комнатных растений, блогу Марты Стюарт рассказала специалист по садоводству в Университете штата Колорадо Линда Ланджело. Она же объяснила, как правильно ее проводить.

Почему доступ кислорода к корням так важен

Чтобы комнатные растения росли, им нужен кислород. И именно аэрация почвы в их горшках позволяет большему количеству кислорода достигать корней, поддерживая аэробное дыхание – процесс, с помощью которого растения расщепляют пищу для получения энергии, говорит Ланджело. Если почва недостаточно аэрирована, рост растения может замедлиться, ведь его организм будет хуже усваивать все необходимое ему для процветания.

Поддерживать необходимый уровень аэрации помогает правильный выбор почвы. Если говорить упрощенно, то разные виды субстрата различаются по количеству пространства между частицами. "В песке больше всего пространства, а в глине – меньше всего. Использование правильного грунта для комнатных растений важно для здорового роста корней, усвоения питательных веществ, воды и в целом для поддержания здоровья растения", – говорит Ланджело.

Признаки того, что почве нужна аэрация

Ваши растения могут сообщить вам, что им нужна аэрация, несколькими способами. Например, они могут начать увядать, а листья на них становиться желтыми или коричневыми.

Плохой дренаж почвы – еще один показатель. Если вода накапливается или застаивается на поверхности, это означает, что проницаемость почвы находится на низком уровне. В дополнение хорошо аэрированный грунт позволяет излишкам воды стекать в поддон горшка, предотвращая повреждение корней. А вот без надлежащего дренажа корни могут начать гнить. К тому же избыток воды в почве вызывает анаэробные условия, то есть недостаток кислорода, что вредит растению.

Как аэрировать комнатные растения

Аэрация комнатных растений гораздо проще, чем вы думаете. Чтобы провести ее, воспользуйтесь тонким инструментом, например, палочкой от мороженого или для еды или простой вилкой. Аккуратно вставьте выбранный инструмент в землю и слегка покачайте им из стороны в сторону, чтобы разрыхлить верхний слой почвы и создать воздушные карманы. После аэрации тщательно полейте растение у основания. "Если вам нужно улучшить аэрацию почвы для вашего комнатного растения, вы можете добавить в нее перлит, вермикулит, песок или мох сфагнум", – говорит Ланджело.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, из чего можно сделать дренаж для горшков с цветами - он тоже помогает поддерживать почву аэрированной.

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