Зачем дезинфицируют почву после урожая: способы обработки

Если вы растите овощи и фрукты на своем участке, вам обязательно нужно знать, зачем дезинфицировать почву после сбора урожая. Эта процедура поможет сохранить здоровье ваших растений и получить обильный урожай в следующем сезоне.

Видео дня

В почве, которая на первый взгляд кажется чистой и безопасной, могут скрываться опасные вредители и возбудители болезней. Именно поэтому после сбора урожая столь важно провести дезинфекцию. Почему это так важно и как это сделать правильно, объяснили эксперты из "Аптеки садовода".

Обеззараживание почвы – залог здорового урожая

Обработка почвы помогает уничтожить вредителей и возбудителей болезней, которые могут накапливаться в течение нескольких сезонов. Если это не сделать, даже качественная обработка растений не гарантирует полной защиты. Перед началом обеззараживания необходимо очистить участок от растительных остатков и тщательно перекопать землю.

Термическая обработка: высокая температура против патогенов

Один из популярных способов – прогревание почвы. Это может быть обработка кипятком или нагрев земли в духовке. Такой метод уничтожает споры грибков, бактерий, а также личинки и яйца вредителей. Для большей эффективности почву при нагревании необходимо перемешивать.

Биологическая дезинфекция для длительной очистки

Этот метод подразумевает создание компостных штабелей, в которые добавляют свежий навоз и известь. В течение 2-3 лет почву в таких штабелях несколько раз перекапывают, удаляя сорняки и вредителей.

Химические средства для быстрой обработки

Для обеззараживания часто используют растворы марганцовки, медного купороса или специальные препараты, такие как "Фундазим" или "Антихрущ". Химический метод позволяет оперативно очистить почву от вредных микроорганизмов и насекомых.

Особенности обработки теплиц

Из-за повышенной влажности в теплицах часто развиваются грибковые инфекции. Чтобы предотвратить это, 25-сантиметровый слой почвы иногда снимают и отдельно обеззараживают кипятком. Для повышения эффективности обработку можно соединить с марганцовкой.

Применение белой горчицы в качестве безопасного средства

Белую горчицу используют как природное средство для борьбы с вредителями. Весной обрабатывают почву, вносят горчичный порошок и накрывают участок пленкой на две недели. Это помогает уничтожить нематоды, клещи, грибки и другие патогены.

Фумигация: обработка грунта газами

Фумигация – это использование токсичных веществ, уничтожающих возбудителей болезней. Она производится путем распыления газов или закладки специальных таблеток в грунт. Из-за высокой опасности этот метод следует доверять только специалистам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как оградить розы от ветра и холода в ноябре.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.