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Зачем дезинфицируют почву после урожая: способы обработки

OBOZ.UA
NewsLife
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Зачем дезинфицируют почву после урожая: способы обработки

Если вы растите овощи и фрукты на своем участке, вам обязательно нужно знать, зачем дезинфицировать почву после сбора урожая. Эта процедура поможет сохранить здоровье ваших растений и получить обильный урожай в следующем сезоне.

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В почве, которая на первый взгляд кажется чистой и безопасной, могут скрываться опасные вредители и возбудители болезней. Именно поэтому после сбора урожая столь важно провести дезинфекцию. Почему это так важно и как это сделать правильно, объяснили эксперты из "Аптеки садовода".

Обеззараживание почвы – залог здорового урожая

Обработка почвы помогает уничтожить вредителей и возбудителей болезней, которые могут накапливаться в течение нескольких сезонов. Если это не сделать, даже качественная обработка растений не гарантирует полной защиты. Перед началом обеззараживания необходимо очистить участок от растительных остатков и тщательно перекопать землю.

Зачем дезинфицируют почву после урожая: способы обработки

Термическая обработка: высокая температура против патогенов

Один из популярных способов – прогревание почвы. Это может быть обработка кипятком или нагрев земли в духовке. Такой метод уничтожает споры грибков, бактерий, а также личинки и яйца вредителей. Для большей эффективности почву при нагревании необходимо перемешивать.

Биологическая дезинфекция для длительной очистки

Этот метод подразумевает создание компостных штабелей, в которые добавляют свежий навоз и известь. В течение 2-3 лет почву в таких штабелях несколько раз перекапывают, удаляя сорняки и вредителей.

Зачем дезинфицируют почву после урожая: способы обработки

Химические средства для быстрой обработки

Для обеззараживания часто используют растворы марганцовки, медного купороса или специальные препараты, такие как "Фундазим" или "Антихрущ". Химический метод позволяет оперативно очистить почву от вредных микроорганизмов и насекомых.

Особенности обработки теплиц

Из-за повышенной влажности в теплицах часто развиваются грибковые инфекции. Чтобы предотвратить это, 25-сантиметровый слой почвы иногда снимают и отдельно обеззараживают кипятком. Для повышения эффективности обработку можно соединить с марганцовкой.

Применение белой горчицы в качестве безопасного средства

Белую горчицу используют как природное средство для борьбы с вредителями. Весной обрабатывают почву, вносят горчичный порошок и накрывают участок пленкой на две недели. Это помогает уничтожить нематоды, клещи, грибки и другие патогены.

Фумигация: обработка грунта газами

Фумигация – это использование токсичных веществ, уничтожающих возбудителей болезней. Она производится путем распыления газов или закладки специальных таблеток в грунт. Из-за высокой опасности этот метод следует доверять только специалистам.

Зачем дезинфицируют почву после урожая: способы обработки

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