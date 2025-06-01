Зачем хранить соль в холодильнике: лайфхак, который решит важную проблему

Неприятный запах в холодильнике – проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки. Даже после тщательной уборки иногда остается нежелательный аромат. Однако существует простой и доступный способ решения такой ситуации – использование обычной кухонный соли. Этот метод не требует специальных средств и является эффективным в борьбе с запахами.

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Редакция FoodOboz расскажет, как правильно использовать соль, чтобы она убрала неприятный запах из холодильника. Метод очень простой и действенный.

Соль имеет свойство поглощать влагу и запахи из окружающей среды. Чтобы воспользоваться этим, достаточно насыпать небольшое количество соли в открытый сосуд и поставить его на полку холодильника. Соль будет постепенно впитывать лишнюю влагу и нейтрализовать неприятные ароматы.

Дополнительные советы для свежести в холодильнике

Сода

В качестве альтернативы, можно использовать пищевую соду, которая также эффективно поглощает запахи.

Кофе

Молотый кофе не только нейтрализует запахи, но и придает приятный аромат.

Активированный уголь

Это средство имеет пористую структуру, которая позволяет впитывать даже самые стойкие запахи.

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