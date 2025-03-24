Зачем класть корицу в пылесос: необычный лайфхак

Часто после того, как почистишь ковры магазинным или любым домашним средством, видимые пятна исчезают, но со временем может начать ощущаться неприятный запах.

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Именно в этом случае в сети посоветовали пользоваться лайфхаком с корицей. Ее необходимо добавить в пылесос, пишет OBOZ.UA.

Как известно, корица нейтрализует неприятные запахи, оставляя теплый, тонкий аромат, который гораздо приятнее и продолжительнее по сравнению с синтетическими альтернативами.

Согласно научным журналам, в корице есть антибактериальные и антимикробные свойства. Она содержит несколько антибактериальных соединений, таких как флавоноиды, сапонины и коричный альдегид. Было проведено несколько исследований, чтобы узнать антибактериальное действие на такие бактерии, как Streptococcus in vitro.

Есть два способа использовать корицу при чистке ковра: посыпать ее на влажную салфетку, затем поместить непосредственно в пылесос и посыпать прямо на ковер, а затем пройтись пылесосом. Можно совмещать их.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отчистить грязный ковер.

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