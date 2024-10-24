Зачем обрывают листья роз на зиму: советы новичкам

Правильный уход за розами осенью имеет решающее значение, что влияет на пышность и качество цветения в следующем сезоне. Розы следует хорошо подготовить к зиме. Стандартными процедурами являются полив, подкормка и борьба с вредителями.

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Опытные садоводы также советуют обрывать листья роз на зиму. OBOZ.UA рассказывает, зачем это нужно и как правильно провести функцию.

Преимущества обрыва листвы

Розы – растения привередливые. Они подвержены различным заболеваниям, например, мучнистой росе и черной пятнистости.

Листья станут настоящим источником инфекций, которые могут выживать в окружающей среде даже в холодных зимних условиях, поэтому обрыв снижает риск возникновения заболеваний. Фактически удаление пораженных листьев помогает снизить вероятность распространения заболеваний весной.

Еще одно преимущество состоит в снижении нагрузки на растение. Листья отбирают у розы часть ресурсов, необходимых для роста и цветения. При обрывании листьев основные силы и питательные вещества аккумулируются в корнях и стеблях, что особенно важно перед зимним периодом покоя.

После обрыва листьев легче провести обрезку и обработку побегов от вредителей или болезней, что способствует здоровому росту и пышному цветению в следующем сезоне.

Листья могут быть местом накопления вредителей. При их удалении уменьшается количество укрытий, которые могут использовать насекомые.

Куда девать оборванные листья

Обрывание способствует улучшению зимостойкости растений, поскольку меньшая масса надземной части снижает риски повреждения от морозов и порывов ветра.

Старые листья ни в коем случае нельзя оставлять на грядке. После удаления его нужно убрать с участка, вывезти или сжечь – это наиболее актуально для растений, которые были поражены болезнями или вредителями.

Так что если синоптики прогнозируют морозную зиму, а розы часто болеют, то лучше листья оборвать.

Розы должны иметь определенный запас питательных веществ, чтобы выдержать холодную зиму. Начинать подготовку нужно в сентябре, а проводить обрезку уже после октябрьских заморозков. Как нужно позаботиться о розах в преддверии зимы – читайте в материале.

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