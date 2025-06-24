Зачем посыпать газоны кофе: интересный лайфхак для садоводов

Уход за травой на газоне часто недооценивается садоводами. Зимой низкий уровень освещения, большое количество дождей, периоды холодов и заморозков могут ослабить ее.

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Многие из нас выбегают на улицу в течение первых теплых летних недель, а потом, удивляются, почему газон выглядит таким неоднородным и уставшим. На тот момент уже гораздо труднее все исправить, но, прилагая усилия сейчас, вы можете подготовить пышный зеленый газон к пику лета, пишет OBOZ.UA.

Один из способов улучшить состояние газона без распыления химикатов – это посыпать траву кофейной гущей.

Минералы, содержащиеся в кофе, могут улучшить рост вашей травы, не сжигая и не повреждая ее, а также не нанося вреда дикой природе, которая от нее зависит, включая червей, бабочек и птиц, на которых могут влиять химические удобрения.

Не кофеин стимулирует здоровый рост травы, а азот, фосфор и микроэлементы, которые содержит кофейная гуща. Ее можно посыпать непосредственно на газон или смешать с водой.

Эти питательные вещества высвобождаются медленно, что является большим преимуществом по сравнению с быстродействующими синтетическими удобрениями. Питательные вещества в кофейной гуще медленно расщепляются, что позволяет дерну дольше их поглощать, обеспечивая эффект на более длительный срок.

Кофейная гуща – замечательный и экологически чистый способ подкормить ваш газон питательными веществами. Она богата азотом, который является решающим элементом для роста травы.

Использование кофейной гущи на газоне — это не только летняя история; это натуральное удобрение также может быть полезным зимой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые нашли новый способ использования кофейной гущи.

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