Зачем замораживать картофель перед жаркой: эффект вас приятно удивит

Жареный картофель – одно из самых любимых блюд многих семей. Оно простое в приготовлении, доступное по ингредиентам и всегда уместное на столе. Однако не каждому удается достичь идеального сочетания хрустящей корочки снаружи и нежной серединки.

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Редакция FoodOboz делится одним простым кулинарным приемом. Он поможет сделать результат не хуже ресторанного.

Почему стоит замораживать картофель перед жаркой

Профессиональные повара часто используют технику предварительной заморозки картофеля перед жаркой. Это позволяет добиться лучшей текстуры и равномерного приготовления каждого кусочка. Суть в том, что лед на поверхности образует защитную пленку, которая замедляет приготовление серединки, давая время корочке стать золотистой и хрустящей.

Благодаря этому простому приему блюдо не теряет форму, не разваривается и остается приятным по вкусу. Такой метод особенно удобный, если вы готовите большую порцию или хотите сэкономить время: замороженный картофель можно хранить заранее и использовать в любой момент.

Чтобы получить наилучший результат, следуйте нескольким важным шагам

1. Очистите картофель и нарежьте его соломкой.

2. Далее промойте кусочки в холодной воде – это поможет избавиться от лишнего крахмала. Для более эффективной очистки добавьте к воде по одной столовой ложке сахара и соли на стакан.

3. Через 20 минут вода станет мутной – это сигнал, что крахмал вышел.

4. После этого тщательно просушите картофель бумажными полотенцами.

5. Сухая поверхность важна, ведь лишняя влага в морозилке образует лед, который может помешать правильной жарке. Разложите картофель в один слой на доске или подносе и заморозьте.

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