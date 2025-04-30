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Закуска "Хит лета": самые вкусные брускетты с запеченным перцем, сыром и соусом бальзамик

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт брускетт

Самая простая и легкая закуска для праздничного стола – брускетты с разными продуктами. Одной из самых вкусных начинок будет именно сладкий запеченный перец с крем-сыром, зеленью и бальзамическим соусом.

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Вкусные брускетты с перцем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт с печенным сладким перцем и зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • багет
  • красный сладкий перец
  • сливочный крем-сыр
  • руккола
  • чеснок
  • оливковое масло
  • специи соль/перец по вкусу
  • бальзамический соус
  • измельченные орехи (грецкие, фундук, кешью)

Способ приготовления:

1. Перец немного сбрызгиваем маслом, посыпаем солью и отправляем в духовку. Запекаем при 200°С 20-30 минут.

Сколько запекать перец

2. После охлаждаем, очищаем от кожуры, семян, нарезаем, заправляем оливковым маслом и добавляем специи по вкусу. Оставляем на 10-15 минут.

Готовый запеченный перец

3. Багет нарезаем и поджариваем до корочки. Натираем чесноком, смазываем сливочным сыром, добавляем рукколу и выкладываем перец.

Приготовление закуски

4. Полейте сверху бальзамическим соусом и посыпаем измельченными орехами.

Готовые брускетты

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