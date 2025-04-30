Закуска "Хит лета": самые вкусные брускетты с запеченным перцем, сыром и соусом бальзамик
Самая простая и легкая закуска для праздничного стола – брускетты с разными продуктами. Одной из самых вкусных начинок будет именно сладкий запеченный перец с крем-сыром, зеленью и бальзамическим соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт с печенным сладким перцем и зеленью.
Ингредиенты:
- багет
- красный сладкий перец
- сливочный крем-сыр
- руккола
- чеснок
- оливковое масло
- специи соль/перец по вкусу
- бальзамический соус
- измельченные орехи (грецкие, фундук, кешью)
Способ приготовления:
1. Перец немного сбрызгиваем маслом, посыпаем солью и отправляем в духовку. Запекаем при 200°С 20-30 минут.
2. После охлаждаем, очищаем от кожуры, семян, нарезаем, заправляем оливковым маслом и добавляем специи по вкусу. Оставляем на 10-15 минут.
3. Багет нарезаем и поджариваем до корочки. Натираем чесноком, смазываем сливочным сыром, добавляем рукколу и выкладываем перец.
4. Полейте сверху бальзамическим соусом и посыпаем измельченными орехами.
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