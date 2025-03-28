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Вкуснее, чем "Шуба" и форшмак: закуска из картофеля и сельди для пасхального стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
2,7 т.
Рецепт закуски

Картофель, лук и сельдь – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из сельди получится очень вкусный и полезный форшмак.

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из картофеля, с луком и сельдью. 

Закуска из сельди

Ингредиенты: 

  • сельдь 2 шт
  • горчица кроткая 1 ст.л. горчица в зернах 2 ст.л.
  • оливковое масло 2 ст.л.
  • красный сладкий лук 1/2 шт
  • соль 1/2 ч.л
  • уксус 3 ст.л.
  • вода 1/2 стакана

Способ приготовления: 

1. Картофель выложите в форму, полейте маслом и запеките.

Картофель для блюда

2. Лук порежьте и замаринуйте минут 15. 

Приготовление закуски

3. Порежьте сельдь, добавьте горчицу, лук, перемешайте и начините картофель. 

Готовая закуска

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