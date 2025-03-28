Вкуснее, чем "Шуба" и форшмак: закуска из картофеля и сельди для пасхального стола

Картофель, лук и сельдь – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из сельди получится очень вкусный и полезный форшмак.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из картофеля, с луком и сельдью.

Ингредиенты:

сельдь 2 шт

горчица кроткая 1 ст.л. горчица в зернах 2 ст.л.

оливковое масло 2 ст.л.

красный сладкий лук 1/2 шт

соль 1/2 ч.л

уксус 3 ст.л.

вода 1/2 стакана

Способ приготовления:

1. Картофель выложите в форму, полейте маслом и запеките.

2. Лук порежьте и замаринуйте минут 15.

3. Порежьте сельдь, добавьте горчицу, лук, перемешайте и начините картофель.

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