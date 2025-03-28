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Вкуснее, чем "Шуба" и форшмак: закуска из картофеля и сельди для пасхального стола
Картофель, лук и сельдь – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из сельди получится очень вкусный и полезный форшмак.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из картофеля, с луком и сельдью.
Ингредиенты:
- сельдь 2 шт
- горчица кроткая 1 ст.л. горчица в зернах 2 ст.л.
- оливковое масло 2 ст.л.
- красный сладкий лук 1/2 шт
- соль 1/2 ч.л
- уксус 3 ст.л.
- вода 1/2 стакана
Способ приготовления:
1. Картофель выложите в форму, полейте маслом и запеките.
2. Лук порежьте и замаринуйте минут 15.
3. Порежьте сельдь, добавьте горчицу, лук, перемешайте и начините картофель.
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