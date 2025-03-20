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Закуска из крабовых палочек для праздничного стола и на каждый день: простой рецепт
Крабовые палочки – один из самых бюджетных продуктов, который идеально подходит для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится элементарная и очень вкусная намазка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и бюджетной закуски из крабовых палочек, с начинкой из вареных яиц и сыра.
Ингредиенты:
- 10 шт.крабовых палочек
- 4 вареных яйца
- 150 г. твердого сыра
- 2-3 зубчика чеснока
- 2 ст.л. майонеза
- соль/перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Начинка: натрите сыр, яйца и чеснок, добавьте майонез, специи и перемешайте.
2. Крабовые палочки размотайте, выложите начинку и сверните.
Посыпьте при желании зеленью!
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