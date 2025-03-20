УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Закуска из крабовых палочек для праздничного стола и на каждый день: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
69
Рецепт блюда

Крабовые палочки – один из самых бюджетных продуктов, который идеально подходит для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится элементарная и очень вкусная намазка.

Видео дня
Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и бюджетной закуски из крабовых палочек, с начинкой из вареных яиц и сыра. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • 10 шт.крабовых палочек
  • 4 вареных яйца
  • 150 г. твердого сыра
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. майонеза
  • соль/перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Начинка: натрите сыр, яйца и чеснок, добавьте майонез, специи и перемешайте.

Начинка для закуски

2. Крабовые палочки размотайте, выложите начинку и сверните.

Приготовление блюда

Посыпьте при желании зеленью!

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: