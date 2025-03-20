Закуска из крабовых палочек для праздничного стола и на каждый день: простой рецепт

Крабовые палочки – один из самых бюджетных продуктов, который идеально подходит для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится элементарная и очень вкусная намазка.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и бюджетной закуски из крабовых палочек, с начинкой из вареных яиц и сыра.

Ингредиенты:

10 шт.крабовых палочек

4 вареных яйца

150 г. твердого сыра

2-3 зубчика чеснока

2 ст.л. майонеза

соль/перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Начинка: натрите сыр, яйца и чеснок, добавьте майонез, специи и перемешайте.

2. Крабовые палочки размотайте, выложите начинку и сверните.

Посыпьте при желании зеленью!

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