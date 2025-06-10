Закуска помидоры "под сырной шубой": готовится блюдо 5 минут

Если вы хотите приготовить очень вкусную, сытную закуску и главное – быстро, идеальной основой будут овощи, например, помидоры, свекла. Стоит отметить, что овощи отлично сочетаются со всеми сырами, зеленью, а также мясом, филе, морепродуктами.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой закуски из помидоров, с оригинальной намазкой.

Ингредиенты:

Помидор – 2 шт.

Филе куриное отварное – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Сыр – 50 г

Майонез

Горчица в зернах – по желанию

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Намазка: смешайте вареные яйца, сыр тертый, измельченное филе, добавьте майонез и горчицу.

2. Порежьте слайсами помидор, посолите, поперчите, сверху выложите намазку и можно подавать!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: