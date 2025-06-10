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Закуска помидоры "под сырной шубой": готовится блюдо 5 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт закуски

Если вы хотите приготовить очень вкусную, сытную закуску и главное – быстро, идеальной основой будут овощи, например, помидоры, свекла. Стоит отметить, что овощи отлично сочетаются со всеми сырами, зеленью, а также мясом, филе, морепродуктами.

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Закуска из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой закуски из помидоров, с оригинальной намазкой.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Помидор – 2 шт.
  • Филе куриное отварное – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр – 50 г
  • Майонез
  • Горчица в зернах – по желанию
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Намазка: смешайте вареные яйца, сыр тертый, измельченное филе, добавьте майонез и горчицу.

Намазка для закуски

2. Порежьте слайсами помидор, посолите, поперчите, сверху выложите намазку и можно подавать!

Готовая закуска

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