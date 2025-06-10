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Закуска помидоры "под сырной шубой": готовится блюдо 5 минут
Если вы хотите приготовить очень вкусную, сытную закуску и главное – быстро, идеальной основой будут овощи, например, помидоры, свекла. Стоит отметить, что овощи отлично сочетаются со всеми сырами, зеленью, а также мясом, филе, морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой закуски из помидоров, с оригинальной намазкой.
Ингредиенты:
- Помидор – 2 шт.
- Филе куриное отварное – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Сыр – 50 г
- Майонез
- Горчица в зернах – по желанию
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Намазка: смешайте вареные яйца, сыр тертый, измельченное филе, добавьте майонез и горчицу.
2. Порежьте слайсами помидор, посолите, поперчите, сверху выложите намазку и можно подавать!
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