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Закусочное сало на бутерброды: как вкусно замариновать

Екатерина Ягович
NewsLife
1 минута
414
Закусочное сало на бутерброды: как вкусно замариновать

Когда в холодильнике есть вкусное сало – всегда есть с чем поесть борщ или просто перекусить сытным бутербродом. А для действительно идеальных сочетаний продукт можно замариновать. Для этого вам обязательно понадобится чеснок, а также немного специй.

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Идея приготовления вкусного маринованного сала на бутерброды опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Кушать готовый продукт можно уже через 30 минут.

Закусочное сало на бутерброды: как вкусно замариновать

Ингредиенты:

  • сало – 250 г
  • соль – 1 ч.л.
  • смесь перцев – 1 ч.л.
  • уксус – 2 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

Закусочное сало на бутерброды: как вкусно замариновать

1. Сало нарезать на кусочки.

2. Добавить чеснок нарезанный или выжатый чеснок.

Закусочное сало на бутерброды: как вкусно замариновать

3. Всыпать соль и перец.

Закусочное сало на бутерброды: как вкусно замариновать

4. Залить уксусом.

5. Хорошо перемешать и накрыть.

Закусочное сало на бутерброды: как вкусно замариновать

6. Оставить в холодильнике минимум на 30 минут.

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