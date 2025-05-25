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Закусочное сало на бутерброды: как вкусно замариновать
Когда в холодильнике есть вкусное сало – всегда есть с чем поесть борщ или просто перекусить сытным бутербродом. А для действительно идеальных сочетаний продукт можно замариновать. Для этого вам обязательно понадобится чеснок, а также немного специй.
Идея приготовления вкусного маринованного сала на бутерброды опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Кушать готовый продукт можно уже через 30 минут.
Ингредиенты:
- сало – 250 г
- соль – 1 ч.л.
- смесь перцев – 1 ч.л.
- уксус – 2 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
Способ приготовления:
1. Сало нарезать на кусочки.
2. Добавить чеснок нарезанный или выжатый чеснок.
3. Всыпать соль и перец.
4. Залить уксусом.
5. Хорошо перемешать и накрыть.
6. Оставить в холодильнике минимум на 30 минут.
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