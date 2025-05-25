Закусочное сало на бутерброды: как вкусно замариновать

Когда в холодильнике есть вкусное сало – всегда есть с чем поесть борщ или просто перекусить сытным бутербродом. А для действительно идеальных сочетаний продукт можно замариновать. Для этого вам обязательно понадобится чеснок, а также немного специй.

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Идея приготовления вкусного маринованного сала на бутерброды опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Кушать готовый продукт можно уже через 30 минут.

Ингредиенты:

сало – 250 г

соль – 1 ч.л.

смесь перцев – 1 ч.л.

уксус – 2 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

1. Сало нарезать на кусочки.

2. Добавить чеснок нарезанный или выжатый чеснок.

3. Всыпать соль и перец.

4. Залить уксусом.

5. Хорошо перемешать и накрыть.

6. Оставить в холодильнике минимум на 30 минут.

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