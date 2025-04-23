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Замена популярного CapCut: Instagram запустил приложение Edits

Алина Милсент
NewsLife
1 минута
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Замена популярного CapCut: Instagram запустил приложение Edits

После исчезновения популярного CapCut, ранее являвшегося инструментом для видеомонтажа на смартфонах, Instagram представил Edits. Это новое приложение для создания и редактирования видеоконтента.

Видео дня

CapCut, принадлежавший компании ByteDance, был удален из App Store вместе с TikTok из-за регуляторных ограничений. Это оставило многих авторов без обычного инструмента для монтажа роликов. В ответ на это Instagram приступил к разработке собственного решения – Edits. Подробности рассказало издание MacRumors.

Что такое Edits

Edits – новое приложение для редактирования видео, которое можно использовать как в связке с Instagram, так и с другими платформами, включая TikTok или YouTube Shorts.

Edits предлагает полноценный набор функций для современного видеомонтажа:

  • запись и редактирование видео;
  • искусственный интеллект для вырезания, анимации и обработки клипов;
  • инструменты для добавления эффектов, текстов, фильтров и переходов;
  • менеджер проектов с отслеживанием идей, черновиков и аналитики;
  • лента, где можно увидеть работы других творцов и проанализировать тенденции.

Сотрудничество с авторами

Instagram отмечает, что при разработке Edits активно сотрудничал с контент-мейкерами, чтобы учесть их реальные потребности в мобильном видеомонтаже. Результат – интерфейс, объединяющий профессиональные возможности и простоту использования даже для новичков.

Что будет дальше

В следующих обновлениях Edits получит еще больше возможностей, в частности:

  • поддержка ключевых кадров (keyframes);
  • более глубокие ШИ-инструменты для автоматизации монтажа;
  • опции для совместной работы над видео;
  • больше анимаций текста, шрифтов, голосовых эффектов и фильтров.

Edits уже доступен для бесплатной загрузки в App Store. 

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