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Запеченные баклажаны с фаршем и сыром: рецепт идеального блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Запеченные баклажаны с фаршем и сыром: рецепт идеального блюда для праздничного стола

Баклажаны – очень вкусные овощи, которые могут быть основой для приготовления закусок, а также салатов, намазок, среди которых самая вкусная – бабагануш. Еще их можно очень вкусно законсервировать и стушить. 

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Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных баклажанов с фаршем, сыром и специями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 4 ст. оливкового масла + соль + перец
  • 1 лук
  • 400 г любого фарша (свинина + говядина)
  • специи любые 
  • 200 г любого томатного соуса или 4 ст.л. томатной пасты + 100-150 мл воды
  • 4 маленьких кубика сливочного масла
  • 150 г сыра сулугуни/моцарелла
  • зелень (идеально подходит кинза)

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрезаем пополам и делаем надрезы. Смазываем маслом соединенным с солью и перцем. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут (до мягкости).

Баклажаны для приготовления

2. В это время, на масле жарим лук до золотистого цвета. Добавляем фарш, перемешиваем и жарим до его готовности.

Фарш со специями

3. Добавляем приправу, а также томатный соус или пасту с водой, перемешиваем и тушим 10-15 минут.

Сыр для блюда

4. В горячие баклажаны добавляем масло, сыр и перемешиваем. Сверху кладем начинку, украшаем зеленью и подаем!

Готовое блюдо

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