Запеченные баклажаны с фаршем и сыром: рецепт идеального блюда для праздничного стола
Баклажаны – очень вкусные овощи, которые могут быть основой для приготовления закусок, а также салатов, намазок, среди которых самая вкусная – бабагануш. Еще их можно очень вкусно законсервировать и стушить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных баклажанов с фаршем, сыром и специями.
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- 4 ст. оливкового масла + соль + перец
- 1 лук
- 400 г любого фарша (свинина + говядина)
- специи любые
- 200 г любого томатного соуса или 4 ст.л. томатной пасты + 100-150 мл воды
- 4 маленьких кубика сливочного масла
- 150 г сыра сулугуни/моцарелла
- зелень (идеально подходит кинза)
Способ приготовления:
1. Баклажаны разрезаем пополам и делаем надрезы. Смазываем маслом соединенным с солью и перцем. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут (до мягкости).
2. В это время, на масле жарим лук до золотистого цвета. Добавляем фарш, перемешиваем и жарим до его готовности.
3. Добавляем приправу, а также томатный соус или пасту с водой, перемешиваем и тушим 10-15 минут.
4. В горячие баклажаны добавляем масло, сыр и перемешиваем. Сверху кладем начинку, украшаем зеленью и подаем!
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