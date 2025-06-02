Запеченные баклажаны с фаршем и сыром: рецепт идеального блюда для праздничного стола

Баклажаны – очень вкусные овощи, которые могут быть основой для приготовления закусок, а также салатов, намазок, среди которых самая вкусная – бабагануш. Еще их можно очень вкусно законсервировать и стушить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных баклажанов с фаршем, сыром и специями.

Ингредиенты:

2 средних баклажана

4 ст. оливкового масла + соль + перец

1 лук

400 г любого фарша (свинина + говядина)

специи любые

200 г любого томатного соуса или 4 ст.л. томатной пасты + 100-150 мл воды

4 маленьких кубика сливочного масла

150 г сыра сулугуни/моцарелла

зелень (идеально подходит кинза)

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрезаем пополам и делаем надрезы. Смазываем маслом соединенным с солью и перцем. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут (до мягкости).

2. В это время, на масле жарим лук до золотистого цвета. Добавляем фарш, перемешиваем и жарим до его готовности.

3. Добавляем приправу, а также томатный соус или пасту с водой, перемешиваем и тушим 10-15 минут.

4. В горячие баклажаны добавляем масло, сыр и перемешиваем. Сверху кладем начинку, украшаем зеленью и подаем!

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