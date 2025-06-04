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Запеченный "молочный" картофель для обеда и ужина: самый простой рецепт сытного блюда
Картофель – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления пюре, а также супов, запеканок. Еще ее можно просто вкусно запечь, сварить с укропом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с куриным филе, замороженными овощами и молоком.
Ингредиенты:
- Картофель – 8 шт.
- Куриное филе – 1 шт.
- Замороженные овощи – 100 г
- Молоко – 300 мл
- Сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Картофель и филе порежьте кубиком.
2. Выложите в форму, сверху овощи, филе, присыпьте специями.
3. Залейте молоком, добавьте сливочное масло.
4. Запекайте в духовке до готовности!
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