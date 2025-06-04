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Запеченный "молочный" картофель для обеда и ужина: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,1 т.
Запеченный 'молочный' картофель для обеда и ужина: самый простой рецепт сытного блюда

Картофель – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления пюре, а также супов, запеканок. Еще ее можно просто вкусно запечь, сварить с укропом. 

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Как вкусно запечь картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с куриным филе, замороженными овощами и молоком. 

Рецепт картофеля

Ингредиенты:

  • Картофель – 8 шт.
  • Куриное филе – 1 шт.
  • Замороженные овощи – 100 г
  • Молоко – 300 мл
  • Сливочное масло – 30 г

Способ приготовления: 

1. Картофель и филе порежьте кубиком.

Картофель с филе

2. Выложите в форму, сверху овощи, филе, присыпьте специями.

Приготовление блюда

3. Залейте молоком, добавьте сливочное масло. 

Молоко для заливки

4. Запекайте в духовке до готовности!

Готовый картофель

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