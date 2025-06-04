Запеченный 'молочный' картофель для обеда и ужина: самый простой рецепт сытного блюда

Картофель – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления пюре, а также супов, запеканок. Еще ее можно просто вкусно запечь, сварить с укропом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с куриным филе, замороженными овощами и молоком.

Ингредиенты:

Картофель – 8 шт.

Куриное филе – 1 шт.

Замороженные овощи – 100 г

Молоко – 300 мл

Сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Картофель и филе порежьте кубиком.

2. Выложите в форму, сверху овощи, филе, присыпьте специями.

3. Залейте молоком, добавьте сливочное масло.

4. Запекайте в духовке до готовности!

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