Заплатите штраф: почему в некоторых туристических местах Греции запрещена обувь на каблуке

Достопримечательности старины требуют бережного отношения. Именно поэтому власти Греции запретили туристам посещать некоторые античные постройки в туфлях на каблуке.

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Как пишет издание Express, появление в такой обуви на территории Акрополя и Эпидавра в Афинах обернется огромным штрафом. За обувь на шпильках придется заплатить целых 900 евро. А все потому, что такие туфли создают дополнительную нагрузку на пол античных построек и могут его повредить.

Примечательно, что закон о запрете обуви на каблуке на территории исторических памятников греческое правительство приняло еще в 2009 году. Однако не все гости страны до сих пор в курсе о его существования, поэтому на античных руинах регулярно можно увидеть нарушителей.

Акрополь, Эпидавр и другие старинные постройки ежегодно посещают десятки тысяч туристов. Даже если небольшая часть из них приходит полюбоваться старинной архитектурой на шпильках, это оборачивается значительным количеством царапин на мраморе и других материалах, из которых сделан пол. Реставрация стоит значительных средств, к тому же восстанавливать памятки бесконечно невозможно. Поэтому, чтобы сохранить эти исторические сокровища для будущих поколений, власти Греции пошли на строгие ограничения. — важную мера по защите культурного наследия Греции.

При этом следует иметь в виду, что под законным запретом находится не только обувь на каблуке. С 2009 года туристам также запрещено посещать исторические места в состоянии алкогольного опьянения, а еда, напитки и публичные выступления запрещены в рамках усилий по сохранению исторического наследия.

Греция защищает свое культурное достояние не только от повреждений. В стране существует строгий запрет на вывоз любой части достопримечательности в качестве сувенира. За камешек, вывезенный из того же Акрополя, можно получить серьезные юридические проблемы.

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