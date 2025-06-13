Затирка между плиткой будет выглядеть как новая за 10 минут: самые действенные способы

Пористая природа затирки между плиткой в ванной комнате способствует размножению плесени и грибка, что со временем приводит к изменению цвета. После этого эти вещества может быть трудно удалить обычными методами чистки.

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К счастью, эксперты поделились необычным средством, которое может очистить грязную затирку: пеной для бритья. Хотя чистящие средства, приобретенные в магазинах, могут быть отличным способом помочь размягчить грязь, но часто это – довольно агрессивная химия, пишет Express.

А обычная пена для бритья может быть эффективной для удаления грязи и мусора из затирки. Убедитесь, что вы используете пенистый крем для бритья, а не гель, и нанесите его на затирку. Оставьте его примерно на 10 минут, а затем начните осторожно тереть затирку, чтобы удалить грязь. Смойте или вытрите крем, чтобы увидеть свежую затирку.

Обработка паром – это также популярное решение, поскольку она может помочь размягчить грязь, что облегчает ее очистку.

Те, кто не имеет отпаривателя для затирки, также могут использовать такие средства, как уксус и пищевую соду, чтобы эффективно удалить налет.

Использование двух частей пищевой соды и одной части воды для приготовления пасты действует как абразивное чистящее средство, которое может растворять грязь и пыль. Просто оставьте пасту на участке примерно на 10-15 минут, потрите затирку, а затем протрите влажной тряпкой.

Кислотность уксуса может помочь расщепить грязь сама по себе, но те, кто ищет что-то более мощное, могут смешать раствор с пищевой содой. Посыпьте немного пищевой соды на затирку, прежде чем распылить немного уксуса и дать ему зашипеть. После того, как раствор постоит 10 минут, потрите и очистите.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отчистить затирку на плитке.

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